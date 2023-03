Polygon News: Gaming-Partnerschaft mit Immutable – das steckt hinter dem Mega-Deal

Anzeige



Polygon Labs und Immutable gaben gestern eine neue Partnerschaft bekannt, um gemeinsam eine neue Plattform für Gaming-Entwickler zu schaffen, mit deren Hilfe diese Web3-Spiele erstellen können. Als Teil dieser Zusammenarbeit arbeiten die beiden Ethereum-Layer-2-Unternehmen an der „Immutable zkEVM“. Diese soll in Zukunft als Skalierungslösung für Entwickler dienen und voraussichtlich schon in den nächsten Monaten verfügbar sein. Die Kombination aus Blockchain und Gaming zielt auf nachhaltige Verbesserungen ab. Obwohl die meisten Blockchain-Spiele bisher an Benutzerfreundlichkeit, spannenden Konzepten und nachhaltiger Spielökonomie scheiterten, hoffen viele Krypto-Experten auf eine Qualitätsverbesserung durch die neue Partnerschaft. Denn die Blockchain-Gaming-Giganten Polygon (MATIC) und Immutable (IMX) wollen gemeinsam Grosses erreichen.

„Diese Ankündigung ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von web3 Gaming. Aber die eigentliche Arbeit beginnt jetzt. Wir freuen uns darauf, die Zukunft mit Ihnen zu gestalten.“

Blockchain meets Gaming: Grosses Potenzial, enorme Herausforderungen

Die Gaming-Branche setzt ständig auf die neuesten Technologien, um faszinierende und insbesondere fesselnde Spielkonzepte hervorzubringen. Während manch ein Krypto-Fan in der Kombination aus Blockchain und Gaming grosse Chancen sieht, gibt es auch Skeptiker Denn in der Vergangenheit scheiterten P2E-Games insbesondere an repetitiven Aufgaben, einer ständigen Verwässerung der Tokenomics und überschaubarem Spassfaktor. Dennoch bietet die Blockchain-Technologie für Spieler und Entwickler neue Möglichkeiten. Beispielsweise sind die gesteigerte Transparenz und nachvollziehbare Spielmechanismen, digitales Eigentum den In-Game-Gütern, die Interaktion zwischen verschiedenen Spielen und gänzlich neuartige Spielformen der Blockchain-Technologie immanente Vorteile.

„Da die Nachfrage nach echtem digitalem Eigentum und Web3-Gaming weiter steigt, war die Notwendigkeit einer skalierbaren, effizienten Infrastruktur noch nie so wichtig wie heute. Deshalb freuen wir uns, unsere branchenweit wegweisende strategische Allianz mit Polygon bekannt zu geben. Gemeinsam ebnen wir die Zukunft des Web3-Gaming und machen es für Entwickler einfacher denn je, ihre Ideen zum Leben zu erwecken.“

Polygon & Immutable: Gut vernetzt im Gaming-Space

Polygon Labs und Immutable sind beide bereits etablierte Unternehmen in der Gaming-Szene und haben umfassende Partnerschaften mit wichtigen Unternehmen geschlossen. Polygon wird nicht selten liebevoll als Tor zum Web3 betitelt. Kaum ein Unternehmen hat eine derartig starke Marketing-Abteilung, wie man aus den vielseitigen Partnerschaften mit renommierten Unternehmen schliessen kann. Eine kleine Auswahl: Ubisoft, TikTok, Disney, Marvel, DC Comics, Decentraland, Sandbox, Illuvium oder auch Guild of Guardians. Aufgrund dieser tiefen Verankerung in der Gaming-Branche und der Zusammenarbeit können die beiden Unternehmen von Synergieeffekten profitieren und gemeinsam eine Plattform schaffen, die eine höhere Qualität von Blockchain-Spielen ermöglicht – wird aber auch Zeit, wenn man sich beispielsweise das Gaming-Erlebnis von Axie Infinity anschaut.

After Meta, Stripe, Starbucks and Disney announced their partnership with Polygon…



There’s another Web2 giant that has followed suit



A gaming publisher has selected Polygon to serve as its railroads in its transition to Web3



Here's why it's important for Polygon pic.twitter.com/C0EKDeEejo — Stader Polygon | MaticX – Liquid Staking (@stader_polygon) September 23, 2022

Das ist Immutable: Ethereum-Layer-2 für Gaming

Immutable ist eine Skalierungslösung, die als Ethereum-Layer-2 speziell für Blockchain-Spiele und NFTs entwickelt wurde. Das Projekt ermöglicht fast gebührenfreie Transaktionen und nutzt die Zero-Knowledge-Technologie (ZK).

Zero-Knowledge Proofs sind eine Methode der Kryptografie, die es einer Partei ermöglicht, der anderen Partei zu beweisen, dass sie über bestimmte Informationen verfügt, ohne diese Informationen preiszugeben. Auf diese Weise kann man durch Iterationen die Authentizität von Daten oder Identitäten verifiziert, ohne dass diese bekannt werden. Sicherheit meets Skalierbarkeit.

Die Kombination von Zero-Knowledge-Technologie und Gaming bietet weitreichende Chancen. Die Verwendung von ZK kann dazu beitragen, die Sicherheit und den Datenschutz der Gamer zu erhöhen, die heutzutage häufig sensible Daten den Spieleentwicklern offenbaren.

The future of Web3 gaming



Polygon Labs and @Immutable, the leading Web3 gaming platform, join forces to introduce Immutable zkEVM, powered by Polygon.



a dedicated gaming solution using ZK technology to ACCELERATE Web3 game development



More: https://t.co/g2cbmhzyHL pic.twitter.com/F2yF2Rk23f — Polygon (Labs) (@0xPolygon_Labs) March 20, 2023

Darüber hinaus ermöglichen Zero-Knowledge-Proofs auch eine schnellere und effizientere Verarbeitung von Transaktionen, sodass Kosten sinken und Spiele reibungslos funktionieren. Mit der Verbindung von ZK und Gaming könnte man neue und innovative Spielmechaniken entwickeln.

„Eine Partnerschaft zwischen zwei führenden Anbietern von Web3-Spielen bedeutet, dass sich die Spieler auf eine Welle von AAA-Web3-Spielen freuen können, die die Grenzen des Möglichen erweitern.“

Die Zusammenarbeit zwischen Polygon und Immutable ist ein wichtiger Schritt für die Blockchain-Gaming-Branche. Mit dieser Verbindung könnte man nun eine neue Ära für Blockchain-Spiele einläuten und zugleich tut Polygon alles in der Macht Stehende, die doch stetig wachsende Marktmacht zu stärken. Durch die Einführung der zkEVM-Technologie können qualitativ hochwertige Spiele entwickelt werden, die sich von den bisherigen P2E-Games auf dem Markt gekonnt abheben.

Polygon hat sich seit der Gründung der nahtlosen Skalierung von Ethereum verschrieben und wird in der nächsten Woche das eigene zkEVM-Netz starten. Mit dem Start des zkEVM-Testnetzes im Jahr 2022 konnte Polygon seine Position als führende Ethereum-Layer-2-Lösung weiter ausbauen, auch im zukunftsträchtigen und besonders wachstumsstarken Gaming soll es nun gelingen.

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.