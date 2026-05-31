Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Wert mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

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Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) war am 30.05.2023 0.9014 USD wert. Bei einer POL-Investition von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’109.37 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 99.56 USD, da Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 30.05.2026 0.089741 USD wert war. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 90.04 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 12.04.2026 bei 0.081819 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 02.09.2025 bei 0.2897 USD.

Redaktion finanzen.net