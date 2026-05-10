|POL-Performance im Fokus
|
10.05.2026 19:43:08
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Wert mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre
Wer vor Jahren in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) war am 09.05.2023 0.8772 USD wert. Bei einer POL-Investition von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’139.96 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 115.14 USD, da Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 09.05.2026 0.1010 USD wert war. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 88.49 Prozent abgenommen.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 12.04.2026 bei 0.081819 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 02.09.2025 bei 0.2897 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|62’289.02641
|-0.24%
|Handeln
|Vision
|0.03790
|1.33%
|Handeln
|Ethereum
|1’796.07123
|0.43%
|Handeln
|Ripple
|1.10192
|1.78%
|Handeln
|Solana
|71.62997
|3.81%
|Handeln
|Cardano
|0.21368
|4.24%
|Handeln
|Polkadot
|1.07557
|5.30%
|Handeln
|Chainlink
|8.02890
|4.36%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|3.88%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|6.34%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren