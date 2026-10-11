|Entwicklung im Blick
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11.10.2026 19:43:08
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Vor Jahren Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
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Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) kostete gestern vor 5 Jahren 1.247 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in POL investiert worden wären, hätte man nun 8’020.41 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Depot. Da sich der POL-USD-Kurs gestern auf 0.1019 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 817.00 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -91.83 Prozent.
Am 30.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.068407 USD. Am 13.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.2098 USD.
Redaktion finanzen.net
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