Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

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Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) kostete gestern vor 5 Jahren 1.247 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in POL investiert worden wären, hätte man nun 8’020.41 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Depot. Da sich der POL-USD-Kurs gestern auf 0.1019 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 817.00 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -91.83 Prozent.

Am 30.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.068407 USD. Am 13.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.2098 USD.

Redaktion finanzen.net