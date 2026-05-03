|Investition unter der Lupe
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03.05.2026 19:43:09
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Bei einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Gestern vor 1 Jahr war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0.2394 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 417.75 POL im Portfolio. Mit dem POL-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.097441 USD), wäre das Investment nun 40.71 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 59.29 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.081819 USD und wurde am 12.04.2026 erreicht. Am 02.09.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.2897 USD.
Redaktion finanzen.net
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