Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’136 0.8%  SPI 18’551 0.9%  Dow 49’499 -0.3%  DAX 24’292 1.4%  Euro 0.9165 0.0%  EStoxx50 5’882 0.0%  Gold 4’613 -0.2%  Bitcoin 61’174 2.5%  Dollar 0.7827 0.1%  Öl 109.1 -4.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
TUI-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Wie viel Wert mit einer Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Bayer-Aktie: Experten empfehlen Bayer im April mehrheitlich zum Kauf
Waste Management-Aktie: Höhere Margen und bestätigte Prognose - Lohnt sich jetzt der Einstieg?
Suche...
eToro entdecken
Investition unter der Lupe 03.05.2026 19:43:09

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Bei einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Gestern vor 1 Jahr war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0.2394 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 417.75 POL im Portfolio. Mit dem POL-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.097441 USD), wäre das Investment nun 40.71 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 59.29 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.081819 USD und wurde am 12.04.2026 erreicht. Am 02.09.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.2897 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Zum BTC-USD Währungsrechner

Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?