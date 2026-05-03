Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Gestern vor 1 Jahr war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0.2394 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 417.75 POL im Portfolio. Mit dem POL-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.097441 USD), wäre das Investment nun 40.71 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 59.29 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.081819 USD und wurde am 12.04.2026 erreicht. Am 02.09.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.2897 USD.

Redaktion finanzen.net