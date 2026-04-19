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Krypto-Invest im Fokus 19.04.2026 19:43:08

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 3 Jahren angefallen wäre

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 3 Jahren angefallen wäre

Das wäre der Verlust bei einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Einstieg gewesen.

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Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) notierte am 18.04.2023 bei 1.171 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in POL vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 853.74 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die gehaltenen Coins wären am 18.04.2026 76.64 USD wert gewesen, da der POL-USD-Kurs bei 0.089769 USD lag. Damit wäre das Investment 92.34 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.081819 USD und wurde am 12.04.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 02.09.2025 bei 0.2897 USD..

Redaktion finanzen.net

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