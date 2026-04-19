|Krypto-Invest im Fokus
|
19.04.2026 19:43:08
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 3 Jahren angefallen wäre
Das wäre der Verlust bei einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Einstieg gewesen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) notierte am 18.04.2023 bei 1.171 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in POL vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 853.74 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die gehaltenen Coins wären am 18.04.2026 76.64 USD wert gewesen, da der POL-USD-Kurs bei 0.089769 USD lag. Damit wäre das Investment 92.34 Prozent weniger wert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.081819 USD und wurde am 12.04.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 02.09.2025 bei 0.2897 USD..
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|60’427.30753
|2.78%
|Handeln
|Vision
|0.04259
|-2.37%
|Handeln
|Ethereum
|1’891.96143
|2.89%
|Handeln
|Ripple
|1.15737
|1.70%
|Handeln
|Solana
|69.55718
|-0.17%
|Handeln
|Cardano
|0.20333
|0.11%
|Handeln
|Polkadot
|1.04062
|-0.21%
|Handeln
|Chainlink
|7.52450
|0.40%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|0.56%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-0.38%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/