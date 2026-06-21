Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel eine Investition von vor 3 Jahren gekostet hätte

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Am 20.06.2023 lag der Kurs von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0.6313 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in POL investiert worden wären, hätte man nun 1’584.11 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Depot. Die gehaltenen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wären am 20.06.2026 bei einem POL-USD-Kurs von 0.079703 USD 126.26 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 87.37 Prozent eingebüsst.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 10.06.2026 bei 0.072279 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 02.09.2025 bei 0.2897 USD..

Redaktion finanzen.net