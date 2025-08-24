|Investment unter der Lupe
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren gegangen
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) gebracht.
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) kostete gestern vor 3 Jahren 0.8319 USD. Bei einem POL-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’202.04 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 300.01 USD, da sich der Wert eines Coins am 23.08.2025 auf 0.2496 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 70.00 Prozent vermindert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 08.04.2025 bei 0.1668 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 06.12.2024 bei 0.7155 USD..
