Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

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Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 04.07.2025 zu einem Wert von 0.1796 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in POL vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 556.76 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Mit dem POL-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.073698 USD), wäre die Investition nun 41.03 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 58.97 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 0.068407 USD. Am 02.09.2025 erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.2897 USD.

Redaktion finanzen.net