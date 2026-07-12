|POL-Investment im Fokus
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12.07.2026 19:43:08
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Verlust hätte eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
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Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde gestern vor 3 Jahren bei 0.7418 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in POL investiert, befänden sich nun 1’348.11 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 11.07.2026 bei einem POL-USD-Kurs von 0.079689 USD 107.43 USD wert gewesen. Damit hätte sich die Investition um 89.26 Prozent verkleinert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 30.06.2026 bei 0.068407 USD. Am 02.09.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.2897 USD.
Redaktion finanzen.net
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