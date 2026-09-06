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POL-Investment im Fokus 06.09.2026 19:43:08

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht

Vor Jahren Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

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Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde gestern vor 1 Jahr bei 0.2788 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in POL investiert, befänden sich nun 358.72 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 05.09.2026 bei einem POL-USD-Kurs von 0.097942 USD 35.13 USD wert gewesen. Damit hätte sich die Investition um 64.87 Prozent verkleinert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 30.06.2026 bei 0.068407 USD. Am 13.09.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.2835 USD.

Redaktion finanzen.net

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