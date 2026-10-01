Polkadot: Wie viel Verlust ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte

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Vor 3 Jahren war ein Polkadot 4.105 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in DOT investierten, hätten nun 243.60 Polkadot im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 297.55 USD, da sich der Wert von Polkadot am 30.09.2026 auf 1.221 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 70.25 Prozent abgenommen.

Am 18.08.2026 erreichte DOT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.7504 USD. Bei 4.386 USD erreichte die Kryptowährung am 06.10.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net