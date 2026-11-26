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Vor 1 Jahr wurde Polkadot bei 2.297 USD gehandelt. Bei einer DOT-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43.54 Polkadot. Mit dem DOT-USD-Kurs vom 25.11.2026 gerechnet (0.6572 USD), wäre das Investment nun 28.62 USD wert. Damit wäre die Investition 71.38 Prozent weniger wert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 24.11.2026 bei 0.6506 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 2.367 USD und wurde am 03.12.2025 erreicht.

Redaktion Finanzen.net