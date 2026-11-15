Politik oder Markt? Was Gold-Befürworter Peter Schiff nach den Midterms zum Bitcoin-Kurs sagt

Gold -Fan erklärt die Wahl zum Auslöser der Korrektur

Regulierungsängste treffen auf einen Hack und Mittelabflüsse

Die ETF -Flüsse zeigen, ob die Verkaufsthese trägt

Peter Schiff, Gold-Befürworter und langjähriger Krypto-Kritiker, sieht in den US-Zwischenwahlen den Auslöser einer Bitcoin-Korrektur. Der Ökonom schrieb auf X, die Wahl habe den letzten Nadelstich geliefert. Für Bitcoin-Anleger stellt sich die Frage, ob die Politik den Rücksetzer erklärt oder ob andere Belastungen schwerer wiegen.

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While all the attention is focused on the deflating AI bubble, no one is talking about the Bitcoin bubble. The biggest difference between the two is that while AI has actual value, Bitcoin has none. The midterms supplied the final pin. Sell now before the air comes gushing out. — Peter Schiff (@PeterSchiff) November 5, 2026

Schiffs Warnung vor der Bitcoin-Blase

Schiff schrieb, während sich alle Aufmerksamkeit auf die platzende KI-Blase richte, spreche niemand über die Bitcoin-Blase. KI habe einen tatsächlichen Wert, Bitcoin keinen. Die Zwischenwahlen hätten den letzten Nadelstich geliefert, deshalb solle man jetzt verkaufen, bevor die Luft entweiche.

In einem Folgepost verknüpfte er den Kurs mit der Politik: "Was schlecht für Trump ist, ist schlecht für Bitcoin." Trump nannte er den "Bitcoin-Präsidenten", Republikaner unterstützten Bitcoin, Demokraten nicht. Nach Schiffs Darstellung bräuchte es noch grössere Zuwendungen von "Walen", um Demokraten zu kaufen, als schon an die Republikaner geflossen seien.

Schiffs These ist eine Meinung, kein Befund. Sie macht den Kurs von der Rückendeckung aus Washington abhängig, und genau diese Annahme steht damit auf dem Prüfstand.

Regulierungssorge nach dem Wahlergebnis

Die Demokraten gewannen bei den Zwischenwahlen am 3. November die Kontrolle über beide Kongresskammern. Reuters schreibt, das sei ein potenzieller Schlag für eine Branche, die schnellere Deregulierung wolle. Trump sei der prominenteste Verfechter weniger Regulierung, aber auch einige Demokraten unterstützten einen weichen Ansatz. Die Kryptobranche gab in zwei Wahlzyklen mehr als 300 Millionen US-Dollar für Kandidaten beider Parteien aus, in etwa gleichen Teilen.

In den Tagen nach der Wahl gaben Kryptowährungen deutlich nach. Bitcoin und Ether fielen laut Reuters auf ihre tiefsten Stände seit August, weil Anleger eine verschärfte Regulierung unter einem demokratisch kontrollierten Kongress fürchteten.

Die Reaktion passt zu Schiffs Argument, ohne es zu beweisen. Dass die Branche beide Parteien bedachte, spricht dagegen, den Wahlausgang pauschal als Gegnerschaft zu lesen. Entscheidend wird, welche Regeln der neue Kongress tatsächlich aufgreift.

Weitere Belastungen neben der Politik

Die Kryptomärkte waren zuvor durch einen Hack im Umfang von 6 Milliarden US-Dollar bei Binance, der weltgrössten Börse, und die Wahl prominenter Krypto-Kritiker erschüttert worden. Der Kryptomarkt verlor binnen eines Monats rund 300 Milliarden US-Dollar an Wert, Binance-Kunden zogen nach der Wiedereröffnung netto 4,72 Milliarden US-Dollar ab, wie Reuters berichtete.

Die Stuttgarter Zeitung berichtete zudem am Montag, aus US-Spot-Bitcoin-ETFs seien in der vorangegangenen Handelswoche netto rund 1,28 Milliarden US-Dollar abgeflossen. Allein am Freitag den 6. November seien es etwa 412 Millionen US-Dollar gewesen, besonders beim BlackRock-ETF. Als Belastungen nannte die Zeitung neben dem KI-Ausverkauf und der US-Politik auch Liquidationen und Zinsängste.

Wichtig für Kryptoanleger

Die Belastungen überlagern sich, die Politik ist nur einer von mehreren Faktoren. Schiffs Erklärung greift damit nur einen Teil des Bildes auf. Ob die Wahl oder die übrigen Einflüsse den Ausschlag geben, ist offen.

Beobachtungspunkt sind die täglichen Nettoflüsse der US-Spot-Bitcoin-ETFs: Drehen die Abflüsse zurück in Zuflüsse, spräche das gegen die Verkaufsthese, halten sie an, stützt das die Sorge vor weiterem Druck. Parallel zählt, ob der neue Kongress Regulierungsvorhaben für Kryptowerte auf die Agenda setzt.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.