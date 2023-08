Pepe fällt während Sonik 600.000 $ erzielt – Nächster Memecoin mit 50x?

Anzeige



Der Kurs von dem populärsten Memecoin in diesem Jahr, Pepe, hat in dem letzten Monat eine starke Korrektur von 33,60 % verzeichnet. Zurückzuführen ist diese auf den Rug-Pull, welcher von den Teammitgliedern ausgelöst wurde. Deswegen investieren Memecoin-Fans vermehrt in den neuen Sonik Coin, sodass dieser in einem hohen Tempo im Vorverkauf bereits die Marke von 600.000 $ übertreffen konnte.

Von einer Multisig-Wallet, welche von dem Pepe-Coin-Team kontrolliert wird, wurde der Token an zentralisierte Kryptobörsen gesendet, um diese vermutlich zu verkaufen. Dies sind besonders schlechte Nachrichten für die Inhaber des Pepe Coins, könnten jedoch ein Segen für den Sonik Coin sein.

Der neue Memecoin wurde von der Videospiel-Kultfigur Sonic The Hedgehog inspiriert, welche aus Japans stammt und mit einem besonderen degenerierten Humor angereichert wurde, der typisch für die Memecoins ist.

Der Kurs von Pepe ist hingegen auf 0,0000008929 $ um über 33,60 % gefallen. Währenddessen konnte der Presale von Sonik bereits über 600.464 $ einnehmen, wobei sich die Verkaufsgeschwindigkeit noch einmal gesteigert hat.

Deshalb vermuten viele Memecoin-Degens, dass es sich bei Sonik momentan um eine wesentlich attraktivere Wette als bei Pepe handelt. Denn der neue Token tut das, was die meisten anderen Memecoins nicht tun. Denn die Investoren profitieren von dem Halten der Coins indem sie über das Stake-to-Earn-Verfahren ein passives Einkommen erhalten.

Dieses ist schon während des Presales nutzbar, wobei die Anleger bereits 21,6 Mio. Token in den Staking-Pool eingezahlt haben. Bei diesen erhalten sie momentan eine jährliche Rendite in Höhe von 111 %.

Das Team von Sonik geht davon aus, dass das virale Potenzial zusammen mit dem Stake-to-Earn-Verfahren ihn zu einem der besten Memecoins machen. Laut den Angaben der Website zielt das Projekt dabei darauf ab, der schnellste Memecoin zu werden, welcher seine Marktkapitalisierung von 0 $ auf 100 Mio. $ steigern kann.

„Wir wissen, dass die Meme-Kultur wild und ungezähmt ist, und das ist genau das, was $SONIK verkörpert – den Geist der Spontaneität und der unbegrenzten Möglichkeiten”, erklärt das Whitepaper.

Zoomy zoomey much fast!

$400K raised and we're just warming up!



buy now: https://t.co/s1fTdXDQCK pic.twitter.com/QdrEpiM6BL — SONIK COIN (@Sonikcoin) August 24, 2023

Im Presale von Sonik wurde bereits die Marke von 600.000 $ überschritten. Denn die Investoren möchten einsteigen, bevor das Projekt sein Hard-Cap von 2,1 Mio. $ erreicht hat. Sobald dieses Ziel im Vorverkauf erreicht wurde oder der Countdown abgelaufen ist, was spätestens in 11 Tagen ist, gibt es keine Chance mehr, um die Coins im Vorverkaufsangebot zu erhalten.

Über den Presale werden 50 % der insgesamt 299.792.458.000 Token verkauft, womit die 2,1 Mio. US-Dollar erreicht werden sollen. Viele mögen sich nun fragen, wie eine solch eigenartige Zahl zustande kommt.

Dies liegt daran, dass es sich dabei um die Lichtgeschwindigkeit in Metern pro Sekunde handelt. Mit dieser soll sich die Sonik-Figur fortbewegen und das Projekt auf eine Bewertung von 100 Mio. US-Dollar bringen.

Sonik könnte 50-fache Wertsteigerung erreichen

Trotz des bärischen und risikoaversen Sentiment am Kryptomarkt konnte der neue Memecoin Sonik in den vergangenen Tagen aufgrund seiner hohen Nachfrage viele Token verkaufen. Denn die Investoren vermuten, dass es der nächste Memecoin ist, welcher viral gehen und hohe Gewinne einbringen kann.

Im Folgenden wird einmal der Frage nachgegangen, wie hoch Sonik steigen könnte. Sobald der Vorverkauf abgeschlossen wurde, kommt das Projekt auf eine bescheidene Marktkapitalisierung in Höhe von 4,2 Mio. $. Daher gibt es auch ein grosses Steigerungspotenzial mit möglichen exponentiellen Kursanstiegen.

Kann der Sonik Coin etwa sein Ziel und somit eine Marktkapitalisierung in Höhe von 100 Mio. US-Dollar erreichen, entspricht dies einem 24-fachen Gewinn für die Vorverkaufsinvestoren.

Sollte der neue Memecoin $SONIK hingegen eine Marktkapitalisierung von 200 Mio. $ erreichen, würden Investoren sogar von 50-fachen Gewinnen profitieren.

Allerdings verzeichnen die meisten Memecoins nur einen schwachen Start und noch weniger können auf eine Marktkapitalisierung im dreistelligen Bereich kommen.

Was den Sonik Coin so besonders macht und ihm eine vielversprechende Chance bietet, wird nun im Folgenden einmal näher betrachtet.

Passives Einkommen von 111 % pro Jahr mit Sonik Coin

Wie bereits zu Beginn erwähnt, bietet der Sonik Coin ein Stake-to-Earn-Verfahren, mit welchem das Projekt über die typischen Pump-and-Dumps im Kryptobereich hinausgehen soll. Bei diesem erhalten die Investoren für das Halten ihrer Token ein passives Einkommen.

In diesem Zusammenhang werden insgesamt 40 % aller Coins an die Staker als Belohnung ausgeschüttet. Um von diesem zu profitieren, zahlen Anleger einfach ihre $SONIK Coins in den Staking-Pool ein. Wie hoch die aktuellen Renditen dabei ausfallen, kann über das Staking-Dashboard auf der Website verfolgt werden.

Welche anderen Memecoins bieten sonst noch ein Staking-Verfahren, welches langfristige Investoren bindet? Es sind nur die Allerwenigsten.

Aktuell wurden schon 21,5 Mrd. Token in den Staking-Pool eingezahlt, wobei die Investoren momentan einen effektiven Jahreszins in Höhe von 111 % erhalten. Eingefordert werden können die Token von den Stakern sobald der Presale abgeschlossen wurde und die ersten Listung an einer Kryptobörse stattgefunden hat. Dann müssen diese jedoch einen Sperrfrist von 7 Tagen abwarten, bevor sie ihre Coins einfordern können.

Aber auch alle spätere Staker, welcher einsteigen, sobald der Coin an der Kryptobörse gelistet wurde, müssen eine Sperrfrist von 7 Tagen berücksichtigen. Danach haben sie die Wahl, ob sie ihre Coins auszahlen lassen oder die Token noch länger in dem Smart Contract belassen wollen, um weitere Renditen zu erzielen. Verteilt werden die Belohnungen über einen Zeitraum von insgesamt 4 Jahren.

10 % der $SONIK sind für die Liquidität eingeplant und werden gesperrt

Das Team von Sonik möchten den Investoren mit einer Liquiditätssperre eine optimale Handelsumgebung ermöglichen. Aus diesem Grunde werden 10 % der Gesamtversorgung für die Liquidität an der dezentralen Kryptobörse (DEX) Uniswap verwendet. Diese Liquidität wird von dem Team von Sonik gesperrt, damit auf diese Weise ein Rug-Pull verhindert wird.

Bei anderen Memecoins mit zu geringer Liquidität ergeben sich für Investoren Probleme durch ineffiziente Käufe und Verkäufe sowie damit verbundenen hohen Verlust aufgrund von Preisverzerrungen.

Grosser Marketingschub für Sonik Coin

Es gibt Gerüchte, dass das Marketingteam von SpongeBob ($SPONGE) auch bei dem Sonik Coin involviert ist. Dieser konnte eine 80-fache Steigerung des Listungspreises verzeichnen.

Schon jetzt sind die Bemühungen des Marketingteams ersichtlich und verbuchen die ersten Erfolge. Denn der neue Coin hat es bereits in einige der führenden Kryptonachrichten-Websites geschafft, wie Finbold, CryptoPotato und Cryptonews.

Ebenso hat es das Projekt auf Twitter schon eine Anhängerschaft von mehr als 1.000 Followern und auf Telegram über 1.000 Abonnenten erzielt.

Überdies haben viele Krypto-Influencer von dem Sonik Coin berichtet und das Projekt gelobt. Beispielsweise hat Michael Wrubel auf YouTube, mit 300.000 Abonnenten, ihn als „nächsten Memecoin mit 1.000.000 US-Dollar“ bezeichnet. Zudem prognostiziert GoUp dem Sonik Coin einen 100-fachen Kursanstieg und Jacob Crypto Bury rechnet mit mindestens 10x.

Während der Vorverkauf von Sonik voranschreitet, erhält das Projekt weitere Finanzmitteln, mit welchen die Marketingkampagnen noch weiter ausgebaut werden. Somit sollten sich die positiven Effekt der Werbung noch weiter bemerkbar machen. Daher dürften auch noch mehr Influencer und Krypto-Communitys von dem Coin hören und ihn ebenfalls verbreiten.

Sonik Coin kann von grosser Fangemeinde in Asien profitieren

Einige der besten Memecoins mit den steilsten Kursanstiegen in diesem Jahr basieren auf bestehenden viralen Memes oder fiktiven Charakteren. Sonic The Hedgehog ist schon seit Jahren besonders beliebt, was vor allem auf Japan und andere asiatische Länder zutrifft. Diese gelten bei der Krypto-Adaption ebenfalls als Vorreiter.

Durch die Anlehnung an dieses Thema könnte sich ein besonders virales Potenzial bieten und eine stetig wachsende Anhängerschaft von Memecoin-Fans angezogen werden.

Sonik Presale ist schon bald beendet

Der Erfolg des ehemals beliebtesten Memecoins Pepe scheint sich momentan dem Ende zuzuneigen. Daher werden Memecoin-Investoren, welche auf der Suche nach interessanten Projekten mit einer niedrigen Marktkapitalisierung sind, von der preiswerten Bewertung von Sonik angezogen. Das passive Einkommen sollte das FOMO sogar noch weiter steigern.

Die Marketingkampagnen von dem bewährten Team sollten hingegen für die nötige Aufmerksamkeit sorgen, damit der Token auf Twitter und den anderen sozialen Medien eine grössere Reichweite erzielt, sodass ein Pump umso wahrscheinlicher wird.

Nur noch für kurze Zeit erhalten Investoren die Gelegenheit, den aussergewöhnlichen Token im Vorverkaufsangebot zu erwerben. Für den Kauf der Sonik Coins verbindet man einfach die Wallet mit der offiziellen Website des Projekts. Über die Ethereum-Blockchain können dabei die Coins $ETH und $USDT für den Kauf verwendet werden.

Investoren sollten jedoch beachten, dass der Sonik Coin in keinerlei Verbindung zu Sonic The Hedgehog oder SEGA steht. Stattdessen handelt es sich um ein eigenständiges Projekt.

