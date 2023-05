Pepe fällt, $NOMEME steigt 853 % nach Tweet von Elon Musk

Anzeige



Der neue NoMeme ($NOMEME) Token wurde kurze Zeit nach dem Tweet von Elon Musk mit einem Bild von Milady NFT gestartet. Gerade einmal zwei Stunden danach hat der neue Memecoin bereits einen sagenhaften Kursanstieg von 853 % verzeichnet.

Aktuell ist der neue Token nur an der dezentralen Kryptobörse Uniswap handelbar. Dabei notiert er zurzeit bei einem Preis von 0,0002654 US-Dollar und konnte innerhalb kürzester Zeit ein beeindruckendes Handelsvolumen von 26,86 Mio. US-Dollar erzielen.

Zudem kommt $NOMEME schon auf eine Gesamtliquidität von 1,55 Mio. US-Dollar. Analysten sprechen bereits von einem 100-fachen Renditepotenzial.

Musk hat in seinem Tweet das NFT-Bild mit folgender Bildunterschrift versehen:

„Es gibt kein Meme – Ich liebe dich“

Dabei handelt es sich um einen typisch kryptischen Kommentar von Musk oder eventuell auch nicht kryptisch.

Möglicherweise hat Musk auch Gefallen an der Sammlung gefunden. Auf jeden Fall ist es einer von seinen mysteriösen Tweets. Zudem passt dieser auch zu der geheimnisumwitterten NFT-Kollektion Milady. Von dieser wird angenommen, dass sie von dem New Yorker Kunstkollektiv Remilia stammt und dies die Bedeutung dahinter ist.

So wird es auch nicht viele überraschen, dass durch den Tweet von Elon Musk die Preise der Milady NFTs stärker angestiegen sind. Der Bodenpreis liegt nun bei 8.157,73 Euro, was bei dem aktuellen Wechselkurs 4,88 ETH entspricht.

Dabei ist der Wert der NFT-Kollektion Milady Maker auf dem führenden NFT-Marktplatz Opensea um 44 % gestiegen.

Wurde die $NONAME von Elon Musk als Vorreiter ins Leben gerufen?

Elon Musk hat sich schon zuvor einen Namen dadurch gemacht, dass er den Preis von den Memecoins Dogecoin und Shiba Inu in die Höhe trieb. Dabei zeigen die schnelllebigen Krypto-Ingenieure und -Teams grosse Agilität, indem sie die Vorteile sofort nutzen.

Wer hinter $NOMEME steckt, ist nicht bekannt. Allerdings wurde der Coin um 19:00 Uhr UTC gestartet, also nur drei Stunden nachdem Musk seinen Tweet abgesetzt hatte.

Diejenigen, die sich auskennen und die neuesten heissen Trends auf dem Kryptomarkt beobachten, werden schnell gehandelt haben. Denn sie wollten die Gelegenheit nutzen, um Gewinne zu erzielen, die ihnen möglicherweise astronomische Renditen bescheren.

NoMeme hat es zudem auf Dexscreener zeitweise auf Platz 1 der Trendliste geschafft

Denn der Coin $NOMEME stieg sofort stark an, um eine Null zu überwinden. Schon eine Stunde nach Beginn des Handels durchbrach er die 0,0010 US-Dollar. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wird der neue Coin bei 0,0002654 US-Dollar gehandelt.Da sich die Nachricht von der Existenz des Coins verbreitet, ist zu erwarten, dass der Preis in den kommenden Stunden rasch ansteigen könnte.

Aufgrund des grossen Einflusses von Elon Musk verbreitet sich die „NoMeme“-Nachricht wie ein Lauffeuer im Internet, und das Kaufinteresse an $NOMEME ist ebenfalls gross. Dabei wurde sein Milady-Tweet bereits 20,6 Millionen Mal angesehen und 172.800-mal gelikt.

Es sieht so aus, als ob das Team hinter dem Coin es super einfach gemacht hat, den Token zu kaufen. Dafür öffnet man die Website, verbindet die eigene Wallet mit dem Uniswap-Widget und tätigt den Kauf.

Nach aktuellen Massstäben liegen die Ethereum-Gasgebühren derzeit bei rund 20 US-Dollar, im Gegensatz zu den 90 US-Dollar oder mehr, die man letzte Woche gesehen hat.

$NOMEME könnte 100x einbringen

Nun mögen sich einige fragen, ob neue Coins mit Milady-Branding und No-Meme-Skits die Grundlage für eine neue Art von Token bilden und das Kryptonit der Cancel Culture werden und die Welle der Memecoins wie $PEPE und $SPONGE auslöscht. Vermutlich wird dies nicht der Fall sein.

Unabhängig von den unmittelbaren Aussichten der Memecoins bietet $NOMEME bereits jetzt einen weiteren magnetischen Anziehungspunkt für spekulative Gelder, die in den Kryptoraum fliessen.

In der Tat könnte $NOMEME der Memecoin-Antiheld sein, der zum ultimativen Memecoin wird.

Er ist auch nicht der einzige Teilnehmer auf dem Markt, der diese Chance sah. Milady Memecoin ist ein weiterer von Musk inspirierter Token, der ebenfalls massiv gestiegen ist, und zwar um 5.400 % auf $0,00000007964.

Viele Investoren haben darauf gesetzt, dass $NOMEME in den kommenden Stunden und Tagen diese Anstiege und mehr erreichen wird. Dabei könnte eine 100-fache Rendite oder auch mehr möglich sein.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.