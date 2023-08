P2E-Memecoin Tamadoge startet Staking und Marketingkampagne für Top-CEX-Listung

Anzeige



Tamadoge ist eine P2E-Memecoin-Gaming-Plattform im Web3-Bereich und startet nun eine grosse Marketingkampagne. Denn das Projekt hat inzwischen neue Staking- und Burning-Features eingeführt. Gleichzeitig bereitet das Team eine weitere Börsenlistung an einer führenden zentralen Kryptobörse vor.

Das Staking-Programm beginnt bereits am 31. August, wobei es sich um ein flexibles System handelt. Deshalb können die Anleger zu jeder Zeit ihre Token wieder aus dem Smart Contract des Staking-Pools hinausziehen. Die jährliche prozentuale und variable Rendite ist dabei abhängig von der eingesetzten Anzahl an Token.

In dem Pool befinden sich Belohnungen in Höhe von 2 Mio. $TAMA-Token. Diese werden über einen Zeitraum von 4 Monaten emittiert, was 500.000 $TAMA pro Monat entspricht. Pro Monat gibt es 216.000 Blockbestätigungen, bei denen 2,3 $TAMA pro Block an die Tokeninhaber des Staking-Pools vergütet werden.

Interessant sind auch die neuen Burning-Events, welche in der nächsten Woche beginnen. Von ihnen wird es insgesamt drei geben, die noch einmal für zusätzlich FOMO bei den Anlegern sorgen könnten.

Schon jetzt kann der $TAMA-Token an 12 Kryptobörsen erworben werden. Zu ihnen zählen einige der führenden zentralen Handelsplätze wie OKX und Bybit.

Tamadoge blickt zurück auf eine Erfolgsbilanz von Produktveröffentlichungen, welche die Meilensteine bisher sogar noch übertroffen hat. Allerdings spiegelt sich diese bisher nicht in der Kursentwicklung des Tokens wider. Dafür soll nun eine grosse Marketingkampagne sorgen.

Zudem gibt es eine verbesserte Roadmap, wobei es in den folgenden Tagen und Wochen noch zu einigen Geheimprojekten und Werbegeschenken kommen soll. Bereits in dieser Woche soll schon das Erste von ihnen enthüllt werden.

Aber auch schon davor konnte das Projekt auf sich aufmerksam machen. Denn es gab eine Reihe von Spieleveröffentlichungen im Bereich der Web3-Games.

Die Akquisition von neuen Spielern soll dennoch weiter forciert werden. Jedoch sieht das Team indessen noch eine Ergänzung der Marketingkampagne vor. So soll nun zudem an einem besseren Markenbewusstsein gearbeitet werden.

Happy Monday Tama Army! We've got a ton of product launches coming your way over the next few weeks. We'll reveal the first launch this week so stay tuned for updates pic.twitter.com/kp75w2S1SZ — TAMADOGE (@Tamadogecoin) August 28, 2023

CEO Bishop will nach erfolgreichen Spieleinführung das Marketing intensivieren

In einer kürzlichen Videobotschaft äusserte der CEO von Tamadoge, Jon Bishop, dass das Gaming-Ökosystem nun in einer „grossartigen Position ist, um zu Phase 2 des grossen Plans überzugehen, der darin besteht, sich auf alle Kryptosachen zu konzentrieren, eine grosse Krypto-Marketingkampagne zu starten, die sich sehr auf den Token und die Marke Tamadoge konzentriert, und zu versuchen, einen echten Hype für einige wirklich grosse Listings zu erzeugen – die grössten Listings, die wir bekommen können, wenn möglich.”

Der CEO hat bereits zuvor seine Fähigkeiten als Spielleiter bei Outright Games unter Beweis gestellt. Dabei handelt es sich um einen Publisher von Spielen für grosse Kindermarken wie PAW Patrol, Bratz und Peppa Pig. Bishop erwähnte ebenfalls, dass er bei der Marketingkampagne keine Kosten scheuen will.

Ein Höhepunkt der Werbekampagne ist die Verbreitung dessen, was Tamadoge geliefert hat und weiterhin tun wird – auf einigen der wichtigsten Krypto-Websites. Hinzukommen sollen aber auch noch bekannte Krypto-Influencer in den sozialen Medien und auf YouTube. Dabei will das Team eine der erfolgreichsten Web3-Gaming-Marken nun besonders bekannt machen.

Damit ist aber bisher nicht Schluss. Denn der Geschäftsführer von Tamadoge hat auch noch die Möglichkeit eines grossen AirDrop in Aussicht gestellt, welcher am Abschluss der Kampagne erfolgen könnte. Ebenso nahm er Bezug zu dem Staking und den Burnings.

Tama Army! The foundations are in place and we’re gearing up for something big! Take a listen to our CEO Jon Bishop… and get ready pic.twitter.com/CgOyM1vtgi — TAMADOGE (@Tamadogecoin) August 25, 2023

Bezüglich des Marketings äusserte sich der Geschäftsführer wie folgt: „Es gibt noch viel zu tun; es ist ein langer, komplizierter und aufregender Plan. Wir werden die Details nach und nach bekannt geben.”

Zum jetzigen Zeitpunkt ist Tamadoge noch weit von seinem Allzeithoch von 0,1957 $ entfernt. Momentan wird er an den Kryptobörsen für einen Preis von 0,0083 $ gehandelt. Aufgrund des hohen Rückgangs besteht noch viel Potenzial nach oben.

Schon zu Beginn hat das Team von Tamadoge auf der Roadmap klargestellt, dass es sich auf die Entwicklung von Web3-Games konzentrieren will. Dies ist bereits geschehen und als Nächstes stehen 3D-NFTs und die Tamagotchi-App an. Aufgrund dieser Gesamtlage erachtet das Team den jetzigen Zeitpunkt für ideal, um eine grosse Marketingkampagne zu starten.

Tamadoge CEO ist ehemaliger Marketing-Direktor von Huobi Global

Der Geschäftsführer von Tamadoge kennt sich hervorragend im Marketingbereich aus. Denn er war zuvor der Marketing-Direktor bei Huobi Global und weiss daher, wie Kryptobörsen denken, wenn sie einen neuen Coin für eine Aufnahme in Erwägung ziehen.

Bei Huobi handelt es sich laut der Kryptodaten-Website CoinGecko um die drittgrösste Kryptobörse in der Branche. Sobald die Aufmerksamkeit um Tamadoge mit der Marketingkampagne gesteigert wird, nimmt vermutlich auch wiederum das Interesse an dem Handel der Coins zu.

Dies wird wiederum weitere führende CEX-Kryptobörsen auf $TAMA aufmerksam machen, denn diese sind vor allem an Token mit einem hohen Handelsvolumen und lebhafter Community interessiert.

Tamadoge zielt darauf ab, von den Kryptobörsen als ein Coin betrachtet zu werden, welcher alle diese Eigenschaften bietet. Wenn mehr Gamer die Anwendung herunterladen und mit Spielen und Verdienen beginnen, wird die Nachfrage nach den Token sowie somit tendenziell auch dessen Wert gesteigert.

Daraus kann wiederum ein positiver Kreislauf entstehen, wobei die Adaption das Halten der Token fördert. Dadurch werden wiederum neue Käufer angezogen, während die Tokeninhaber zu Spielern werden.

Allerdings bietet Tamadoge nicht nur für Spieler etwas. Denn auch diejenigen, welchen einen Anteil der Web3-Spielerevolution besitzen wollen, bekommen dies mit Tamadoge.

Dies passiert noch vor dem Mainrelease von Tamadoge, der mit Tamagotchis vergleichbare Anwendung, welche schon in Kürze veröffentlicht werden soll.

Um einen näheren Einblick auf die Tamadoge App zu erhalten, können Sie sich das Video des Community-Managers Tom Harper, welcher auch als Tama Tom bekannt ist, auf X (früher Twitter) ansehen:

#Tama Army!



Get ready to be whiskered away into the world of Tamadoge as TamaTom brings you the latest from the Tamaverse:



Tamadoge Arena on iOS

Burn, Tama, Burn

Tamagotchi teasers#memecoin #play2earn #Crypto pic.twitter.com/yzsgUs05hS — TAMADOGE (@Tamadogecoin) August 18, 2023

Florierendes Tamaverse soll Staking, 3 Burnings und vielleicht Mega-AirDrop bieten

Eines der wichtigsten Elemente der Marketingkampagne ist das Staking-Programm, bei welchem die Inhaber der Token für ihre Loyalität belohnt werden. Hinzu kommt der Burning-Mechanismus, der die Token durch Burnings vernichtet. Dies geschieht immer dann, wenn jemand in Tamadoge Arcade Credits kauft.

Doch die von dem Geschäftsführer erwähnten Burnings sind nicht die Einzigen, welche Tamadoge durchführt. Denn sie finden zusätzlich zu den regulären Tamadoge-Arcade-Burns stattfinden. Somit erhalten die Nutzer eine noch grössere Chance, dass der Wert des Tokens durch die Angebotsverknappung gesteigert wird.

Bisher kommt das florierende Tamaverse auf 6 Spiele, von denen 5 zu Tamadoge Arcade gehören und ein sechstes P2E-Game den Namen Tamadoge Arena trägt. Zudem wurde das Ökosystem schon auf zwei Apps eingeführt, sodass die Anwendung nun auch in den App-Stores für iOS und Android verfügbar ist. Zudem ziehen sie immer wieder neue Spieler an.

Das neue Game Tamadoge Arena ist ein besonderes Spiel, welches in vier Level unterteilt ist. Dabei wurden alle sechs Games von der Community gut aufgenommen. Es handelt sich bei dem Game um ein reines Handyspiel, während die Arkadespiele von Tamadoge sowohl über Handys als auch das Internet gespielt werden können.

Mit Tamadoge in die Zukunft des Gamings investieren

Besonders bemerkenswert ist, dass Tamadoge mehr monatliche Nutzer anzieht als etablierte Web3-Metaversen wie Decentraland und The Sandbox zusammen. Während der letzten 30 Tage kamen die einzigartigen aktiven Wallets bei Decentraland auf 3.840 und bei The Sandbox auf 3.670. Tamadoge hingegen konnte mit seinen Apps über Web, Android und iOS auf mehr als 15.000 Spieler erreichen.

Einige Analysten vermuten, dass Tamadoge aufgrund des massiven Total Adressable Market (TAM) viel mehr als 5 % der Marktkapitalisierung von Dogecoin erreichen kann.

In einem Blogbeitrag meint das Team von Tamadoge, dass das Ökosysteme ein breites Publikum an Spielern anziehen kann, wie unter anderem Krypto-Fans, Gelegenheitsspieler und NFT-Degens. Denn Tamadoge beinhaltet ebenfalls NFTs.

Der Markt der Mobilegames soll laut den Angaben von Statista bis zum Jahr 2027 auf mehr als 2,32 Mrd. Nutzer kommen. Somit könnte es sich bei einem jetzigen Investment in Tamadoge um eine besonders gute Chance handeln, bevor der Hype beginnt.

