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13.11.2026 08:19:00
Nvidia Aktien fallen erneut, Microsoft-Aktie im Minus nach Störung
Der Dax wird nach seinem Rekordhoch am Vortag mit Verlusten in den Handel starten. In Asien ging es wieder leicht aufwärts. Im Blick ist die Aktie von Mercedes. Bitcoin knickt ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.