Notenbank-Entscheide im Blick: Warum der US-Dollar zum Franken und Euro nachgibt

Im Fokus diese Woche sind vor allem Notenbank-Entscheide.

Das EUR/USD-Paar notiert am Montagmorgen bei 1,1218 nach 1,1195 noch am späten Freitagabend, das USD/CHF-Paar bei 0,8237 nach 0,8252. Das EUR/CHF-Paar trat entsprechend mit Kursen von zuletzt 0,9240 mehr oder weniger auf der Stelle.

Diese Woche im Fokus steht vor allem die US-Notenbank Fed mit ihrem Zinsentscheid am Mittwochabend. Die Erwartungen sind allerdings relativ klar: Gemäss CME Fed-Watch wird im Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90 Prozent mit unveränderten Zinsen gerechnet. Erst bei der übernächsten Sitzung wird dann mit aktuell einer klaren Mehrheit eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte erwartet.

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Am Donnerstag wird dann auch die EZB ihren nächsten Zinsentscheid fällen. Auch hier erwarten Marktteilnehmer keine Veränderung. Daneben werden diese Woche auch weitere wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, so etwa das US-BIP für das dritte Quartal.

awp-robot/uh/rw

Zürich (awp)