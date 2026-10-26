Dollarkurs USD - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|Devisen im Fokus
|
26.10.2026 08:02:00
Notenbank-Entscheide im Blick: Warum der US-Dollar zum Franken und Euro nachgibt
Der US-Dollar hat in der Nacht auf Montag etwas an Wert verloren gegenüber Euro und Franken.
Das EUR/USD-Paar notiert am Montagmorgen bei 1,1218 nach 1,1195 noch am späten Freitagabend, das USD/CHF-Paar bei 0,8237 nach 0,8252. Das EUR/CHF-Paar trat entsprechend mit Kursen von zuletzt 0,9240 mehr oder weniger auf der Stelle.
Diese Woche im Fokus steht vor allem die US-Notenbank Fed mit ihrem Zinsentscheid am Mittwochabend. Die Erwartungen sind allerdings relativ klar: Gemäss CME Fed-Watch wird im Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90 Prozent mit unveränderten Zinsen gerechnet. Erst bei der übernächsten Sitzung wird dann mit aktuell einer klaren Mehrheit eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte erwartet.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Am Donnerstag wird dann auch die EZB ihren nächsten Zinsentscheid fällen. Auch hier erwarten Marktteilnehmer keine Veränderung. Daneben werden diese Woche auch weitere wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, so etwa das US-BIP für das dritte Quartal.
awp-robot/uh/rw
Zürich (awp)
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/CHF
|0.8239
|-0.0012
|-0.15
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9242
|
-0.06
|Türkische Lira
|
60.3926
|
0.18
|Baht
|
41.0316
|
0.48
|Bitcoin - US Dollar
|
79931.685
|
0.11
|Real
|
6.0405
|
0.12
|US-Dollar
|
0.8239
|
-0.15
|Zloty
|
4.765
|
0.03
|Euro - US Dollar
|
1.1216
|
0.06
|Ripple - US Dollar
|
1.2841
|
-0.53
|Forint
|
396.869
|
0.20
|Bitcoin - Euro
|
71248.786
|
0.06
|Ripple
|
0.9453
|
0.55
|Rubel
|
99.9857
|
2.73
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI fester erwartet -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften mit kleinen Gewinnen in den Montagshandel starten. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.