Neues Allzeithoch: Von rund 111.800 US Dollar auf 118.667 US Dollar

Nun ist es endlich passiert: Nachdem der Bitcoin am 22. Mai bei 111.800 US Dollar sein neues Allzeithoch aufgestellt hat, folgte nun am 11. Juli ein weiterer Ausbruch, der den Bitcoin in rund 24 Stunden um über 4 Prozent steigen hat lassen. Grund dafür sind die Bitcoin und Ethereum Spot ETFs, die Rekordzuflüsse verzeichnet haben. Milliardenbeträgen sind in die ETFs geflossen und haben dazu geführt, dass die Preise stark nach oben geschossen sind. Abseits des Bitcoin sind noch weitere Kryptowährungen nach oben geklettert: Ethereum hat wieder die 3.000 US Dollar-Grenze durchbrochen, XRP ist auf 2,80 US Dollar geklettert und Solana über 162 US Dollar. Wie geht es nun weiter?

ETF Zuflüsse sind Treiber für Bitcoin und Ethereum

Die bereits 2024 eingeführten Spot ETFs für Bitcoin und Ethereum sind Preistreiber. Denn hier werden Möglichkeiten geboten, dass Zielgruppen in Kryptowährungen investieren können, ohne dabei selbst das Verwahrungsrisiko tragen zu müssen. Im April 2025 haben die Zuflüsse in Bitcoin Spot ETFs stark zugelegt – die bisherigen Nettozuflüsse liegen bei über 51 Milliarden US Dollar. Alleine am 10. Juli sind 1,175 Milliarden US Dollar in die ETFs geflossen, wobei 448,5 Millionen US Dollar alleine auf den IBIT Spot ETF von BlackRock entfallen sind. Auch die Ethereum ETFs haben starke Zuflüsse verbucht: 383,1 Millionen US Dollar wurden am selben Tag investiert – der grösste Anteil: 300,9 Millionen US Dollar. Dieser ist auf die BlockRocks eTH ETF ETHA entfallen.

Die Tatsache, dass institutionelle Anleger nun verstärkt in Bitcoin und Ethereum ETFs investiert haben, ist auf ein positiv verändertes geopolitisches und makroökonomisches Umfeld zurückzuführen. In den letzten Monaten haben sich einige Unsicherheiten, beispielsweise geopolitische Spannungen, Handelskonflikte sowie Rezessionsängste gedämpft. Zudem haben sich auch einige der aufgekommenen Konflikte beinahe selbst entschärft.

So hat mit „Big Beautiful Bill“ Donald Trump etwa ein Ausgabenpaket in der Höhe von 3 Billionen US Dollar verabschiedet, das dafür sorgt, dass die US Märkte mit frischer Liquidität versorgt werden. Zudem hat die Federal Reserve – die US Notenbank FED – sich bereit erklärt, auch den Leitzins zu senken, sodass demnächst quantitative Lockerungsmassnahmen umgesetzt werden könnten. Des Weiteren weiss man, dass die Trump-Administration kryptofreundlich ist, sodass auch weitere Kurssteigerungen möglich sind. Viele Experten gehen davon aus, dass der Preis des Bitcoin auf über 150.000 US Dollar steigen wird, mitunter sogar in Richtung 180.000 US Dollar steigen könnte. Der Jahreshöchststand wird im Herbst/Winter erwartet.

Rückenwind für Bitcoin: Preis wird über die nächsten Monate weiter steigen

Fakt ist: Der Preis des Bitcoin wird steigen – aber es wird auch Korrekturen durch Gewinnmitnahmen geben. Vor allem wird der Preis steigen, weil es auch viel Rückenwind gibt. So etwa auch durch Bitcoin Hyper.

Das Projekt Bitcoin Hyper mit dem nativen Token HYPER ist mit Sicherheit eines der Top Projekte im Presale. Denn hier haben die Entwickler ein Ziel vor Augen, das durchaus ambitioniert ist: Bitcoin soll um eine funktionierende Layer 2-Chain erweitert werden. Bitcoin, die Leitwährung des Kryptomarkts, kann nämlich mit einigen Kryptowährungen, wenn man sich auf die Funktionen konzentriert, nicht mehr mithalten. Denn aufgrund des Alters hat man das Nachsehen bei Transaktionskosten und den Transaktionsgeschwindigkeiten. Mit der Layer 2-Blockchain soll das alles anders werden.

Der Aufbau ist auf der Solana Virtual Machine geplant, sodass in weiterer Folge günstige und schnelle Transaktionen umgesetzt werden können. Zudem könnte Bitcoin so völlig neue Anwendungsfälle eröffnen, sodass das Interesse auch der Anleger grösser werden könnte.

Derzeit gibt es HYPER, den nativen Token, zum rabattierten Festpreis. Der Presale ist die Chance, dass Anleger zu günstigen Preisen investieren können. Nach dem Ende des Presales und dem Launch auf Kryptobörsen entscheidet dann Angebot und Nachfrage, wie es mit dem Preis weitergeht.

