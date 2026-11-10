|Lohnende NEO-Anlage?
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10.11.2026 11:03:08
Neo: Wie viel Verlust eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Vor Jahren in Neo investiert: So viel hätten Anleger verloren.
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Vor 3 Jahren kostete ein Neo 12.77 USD. Bei einer Investition von 1’000 USD in NEO vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 78.33 Neo. Die Investition hätte nun einen Wert von 143.29 USD, da sich der Wert von Neo am 09.11.2026 auf 1.829 USD belief. Damit wäre die Investition 85.67 Prozent weniger wert.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte NEO am 16.08.2026 bei 1.656 USD. Bei 5.088 USD erreichte Neo am 11.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion Finanzen.net
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