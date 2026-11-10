Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’041 0.6%  SPI 21’152 0.6%  Dow 52’390 2.2%  DAX 26’568 1.1%  Euro 0.9207 0.1%  EStoxx50 6’359 1.1%  Gold 4’074 -1.6%  Bitcoin 60’823 -1.3%  Dollar 0.8205 0.1%  Öl 90.6 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998NVIDIA994529Swiss Life1485278Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar vor den US-Inflationsdaten
UBS AG gibt Infineon-Aktie Neutral
Barclays Capital: Underweight-Note für Hannover Rück-Aktie
Nordea-Aktie dennoch höher: Millionenbussgeld rückt näher
Immobilienblase: Risiko sinkt im dritten Quartal leicht
Suche...
Lohnende NEO-Anlage? 10.11.2026 11:03:08

Neo: Wie viel Verlust eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Neo: Wie viel Verlust eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Vor Jahren in Neo investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Vor 3 Jahren kostete ein Neo 12.77 USD. Bei einer Investition von 1’000 USD in NEO vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 78.33 Neo. Die Investition hätte nun einen Wert von 143.29 USD, da sich der Wert von Neo am 09.11.2026 auf 1.829 USD belief. Damit wäre die Investition 85.67 Prozent weniger wert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte NEO am 16.08.2026 bei 1.656 USD. Bei 5.088 USD erreichte Neo am 11.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: NikonLamp / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?