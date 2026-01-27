|Langzeit-Anlage
|
27.01.2026 11:03:08
Neo: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten
So viel hätten Investoren mit einem frühen Neo-Engagement verlieren können.
Neo wurde am 26.01.2021 bei 23.17 USD gehandelt. Bei einem NEO-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 431.67 Neo in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’527.76 USD, da sich der Wert eines Coins am 26.01.2026 auf 3.539 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 84.72 Prozent.
Am 25.01.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 3.437 USD. Bei 14.29 USD erreichte Neo am 31.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
