Neo: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Neo Anlegern gebracht.
Gestern vor 5 Jahren kostete ein Neo 16.46 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in NEO zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 607.41 Neo. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’500.96 USD, da Neo am 08.12.2025 4.117 USD wert war. 2Damit hätte sich die Investition um 74.99 Prozent vermindert.
Bei 4.034 USD erreichte der Coin am 07.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 18.75 USD erreichte der Coin am 13.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
