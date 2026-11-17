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Neo wurde am 16.11.2021 bei 43.03 USD gehandelt. Bei einem NEO-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 232.39 Neo. Die gehaltenen Coins wären am 16.11.2026 bei einem NEO-USD-Kurs von 1.601 USD 372.02 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 96.28 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1.513 USD und wurde am 14.11.2026 erreicht. Bei 4.756 USD erreichte der Coin am 18.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net