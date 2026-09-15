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Lohnendes NEO-Investment? 15.09.2026 11:03:08

Neo: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren

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Bei einem frühen Engagement in Neo hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

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Am 14.09.2021 war Neo 51.70 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 193.41 NEO. Die gehaltenen Coins wären am 14.09.2026 429.90 USD wert gewesen, da der NEO-USD-Kurs bei 2.223 USD lag. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 95.70 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Neo am 16.08.2026 bei 1.656 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 6.794 USD und wurde am 17.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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