|Lohnende Monero-Investition?
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07.04.2026 11:03:08
Monero: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Monero-Engagement gewesen.
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Am 06.04.2025 lag der Kurs von Monero bei 198.94 USD. Bei einem XMR-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.5027 Monero in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 163.85 USD wert gewesen, da sich der XMR-USD-Kurs auf 325.96 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 63.85 Prozent vermehrt.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 194.95 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Monero liegt derzeit bei 714.30 USD und wurde am 14.01.2026 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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