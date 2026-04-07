Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’054 0.6%  SPI 18’212 0.5%  Dow 46’670 0.4%  DAX 23’323 0.7%  Euro 0.9235 0.2%  EStoxx50 5’734 0.7%  Gold 4’690 0.8%  Bitcoin 55’216 0.5%  Dollar 0.7981 0.0%  Öl 109.4 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von Universal Music und Vivendi springen zweistellig hoch: Pershing Square Capital plant UMG-Übernahme
BYD-Aktie belastet: Brasilien erhöht Druck mit Aufnahme auf Liste
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Rheinmetall-Aktie
Givaudan-Aktie: Hold-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Monero: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Suche...
Plus500 Depot
Lohnende Monero-Investition? 07.04.2026 11:03:08

Monero: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Monero: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Monero-Engagement gewesen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Am 06.04.2025 lag der Kurs von Monero bei 198.94 USD. Bei einem XMR-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.5027 Monero in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 163.85 USD wert gewesen, da sich der XMR-USD-Kurs auf 325.96 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 63.85 Prozent vermehrt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 194.95 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Monero liegt derzeit bei 714.30 USD und wurde am 14.01.2026 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Zum BTC-USD Währungsrechner
Alle Krypto-News im Überblick

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall