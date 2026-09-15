|Rentabler XMR-Einstieg?
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15.09.2026 11:03:08
Monero: So hätte sich eine Investition von vor 5 Jahren ausgezahlt
Vor Jahren in Monero eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Monero kostete gestern vor 5 Jahren 268.85 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in XMR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37.20 Monero. Da sich der XMR-USD-Kurs gestern auf 512.53 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19’063.80 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +90.64 Prozent.
Bei 286.09 USD erreichte die Kryptowährung am 27.09.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 14.01.2026 bei 714.30 USD.
Redaktion finanzen.net
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