|XMR-Investment
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01.09.2026 11:03:08
Monero: So hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr ausgezahlt
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Monero verdienen können.
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Am 31.08.2025 lag der Kurs von Monero bei 262.57 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in XMR investiert hätte, hätte er nun 0.3808 Monero im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 31.08.2026 auf 516.98 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 196.89 USD wert. Mit einer Performance von +96.89 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am 09.09.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 266.52 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 14.01.2026 bei 714.30 USD.
Redaktion finanzen.net
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