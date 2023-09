Memecoin Wall Street Memes erzielt an nur einem Tag 1,4 Mio. $ – Letzte Chance für Vorverkaufsangebot!

Anzeige



Der Memecoin Wall Street Memes hat innerhalb des vergangenen Tages einen Kapitalzufluss von 1,4 Millionen US-Dollar verzeichnet. Anleger haben nun lediglich noch einen Tag Zeit, um sich die verbleibenden $WSM-Token zum Vorverkaufsangebot zu sichern.

Trotz der Tatsache, dass die genaue Gesamtsumme der Kapitalbeschaffung bisher nicht veröffentlicht wurde, steht fest, dass Wall Street Memes, seit dem Erreichen des 25-Millionen-US-Dollar-Meilensteins vor wenigen Wochen, zu einem der umsatzstärksten Vorverkäufe des laufenden Jahres zählt.

Die Mission des $WSM-Tokens, die Meme-Stocks-Bewegung zu monetarisieren, findet nach wie vor zahlreiche Anhänger. Dies ist ein zentraler Baustein einer übergeordneten Strategie, die darauf abzielt, der Main Street einen demokratischen Einfluss in einer von der Wall Street kontrollierten Finanzwelt zu verschaffen.

Die Spannung steigt zusätzlich durch die jüngste Bekanntgabe, dass der Token am 26. September an mehreren erstklassigen Handelsplattformen gelistet wird. Dies hat das FOMO (Fear Of Missing Out) nur noch angeheizt.

Spekulationen nehmen zu, welche Top-Börsen als Erste den Token listen werden, der sich rasch zu einem der einflussreichsten und nützlichsten Memecoins aller Zeiten entwickeln könnte.

Rasante Entwicklungen: $WSM bald auf Binance, Coinbase oder Kraken gelistet?

Erst kürzlich kamen Gerüchte auf, dass Binance eine der ersten zentralisierten Börsen (CEXs) sein könnte, die den vielversprechenden $WSM-Token listen werden. Angesichts der starken Präsenz der Marke Wall Street Memes in den USA, sind zudem Spekulationen im Umlauf, dass auch andere Schwergewichte der amerikanischen Kryptobörsen-Landschaft wie Coinbase und Kraken Interesse an der Listung des Tokens zeigen könnten.

In nur zwei Tagen wird sich zeigen, ob diese Gerüchte Substanz haben, was die rasante Beschleunigung der Kapitalzuflüsse erklärt. Allerdings verbleibt nur noch ein Tag, um im Vorverkauf Anteile zu erwerben, was die allgemeine Aufregung rund um diese Kryptowährung weiter anfacht.

Die Marktakteure sind sich vollkommen bewusst von der Tragweite des Memecoin-Trends. Dogecoin und Shiba Inu haben ihre Positionen als führende Kryptowährungen behauptet, ungeachtet der volatilen Marktbedingungen. In der Zwischenzeit hat der Pepe-Coin, der vor fünf Monaten eingeführt wurde, einen beachtlichen Anstieg von 26.000 % verzeichnet, wie die untenstehende Grafik verdeutlicht.

Vom König der Meme-Stocks zum König der Memecoins?

Der Token von Wall Street Memes entstand aus einer blühenden Online-Community, die rund eine Million Trader und kluge Investoren umfasst. Diese Gemeinschaft ist eng mit dem Trend der Meme-Stocks verknüpft, der während der weltweiten Pandemie Fahrt aufnahm.

Mit dem Spitznamen „King of Stonks” geniesst die Marke beachtliche Bekanntheit, unterstrichen durch zahlreiche Interaktionen mit Elon Musk auf ihrem X-Konto (ehemals Twitter). Nun strebt Wall Street Memes an, auch zum „King of Meme Coins” gekrönt zu werden.

Die Reichweite in den sozialen Medien ist beeindruckend: Das Instagram-Konto von Wall Street Bets verzeichnet 539.000 Follower, während weitere 279.000 Menschen dem X-Konto folgen.

Zwei zusätzliche Instagram-Kanäle, wallstgonewild und wallstbullsnft, summieren weitere 100.000 Follower. Das X-Konto ist nicht nur aktiv, sondern auch äusserst erfolgreich. Die Meme-Posts ziehen regelmässig zehntausende bis hunderttausende von Interaktionen an.

Wall Street Memes hat das Erstellen von viralen und begehrten Memes perfektioniert und zeigt damit, dass sie eine bewährte Erfolgsformel besitzen. Dieses Talent wurde bereits auf den Kryptomarkt angewandt, als das Team im Mai die Wall Street Bulls Ordinals-NFT-Kollektion herausbrachte. Im Jahr zuvor hatten die Gründer 2,5 Millionen US-Dollar erwirtschaftet, als ihre Wall Street Bulls NFT-Kollektion in nur 32 Minuten komplett ausverkauft war.

Nun, da der grosse Vorverkauf von Wall Street Memes kurz vor dem Abschluss steht, warten alle gespannt auf die nächsten Schritte. Wie es so schön heisst: Erfolg zieht Erfolg an.

Der Elon-Musk-Effekt: Könnte diese Verbindung $WSM zu astronomischen Gewinnen führen?

Der Kontakt zu Elon Musk ist nichts weniger als ein Marketingschatz, und Wall Street Memes hat sich nicht zurückgehalten, diese wertvollen Beziehungen ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken. Ein einziger Tweet vom wohlhabendsten Mann der Welt kann das Potenzial haben, eine virale Kettenreaktion auszulösen, die, wie Dogecoin-Inhaber bestätigen können, zu Gewinnen in Höhe von 100-facher Rendite oder mehr führen kann.

Diejenigen, die in Kryptowährungen investieren, sollten vorsichtig sein, Wall Street Memes nicht einfach als einen weiteren oberflächlichen Memecoin ohne Mehrwert abzutun, der darauf aus ist, viral zu gehen. Wenn Elon Musk auf Ihrem X-Feed erscheint, dann ist das nichts weniger als ein Marketingelixier. Dies ist die beneidenswerte Position, in der sich der $WSM-Token derzeit befindet.

Für weitere Belege können Sie sich zwei Tweets von Musk ansehen, die auf dem Konto von @wallstmemes veröffentlicht wurden. Die Links dazu sind hier:

Twitter Post 1: https://twitter.com/elonmusk/status/1636924379086077954

Twitter Post 2: https://twitter.com/elonmusk/status/1649784663924244482

Angesichts dieser Art von greifbarer Beteiligung stellt sich natürlich die Frage, ob Elon Musk selbst in $WSM investiert hat.

Millionen-Investment in $WSM – Steckt Elon Musk hinter diesem Krypto-Wal?

Am 1. August erwarb eine unbekannte Wal-Adresse $WSM durch fünf sequenzielle Transaktionen, die insgesamt 460 ETH ausmachten. Zu dem Zeitpunkt entsprach dies einem Wert von 840.000 US-Dollar.

Diese Wal-Adresse hatte schon zwei Wochen vorher $WSM im Wert von 93 ETH erworben. In Summe belaufen sich die Investitionen des geheimnisvollen Krypto-Wals auf 1 Million US-Dollar. Könnte es sich um Elon Musk handeln?

Diese Transaktionen können für eine Überprüfung auf Etherscan eingesehen werden.

Quelle / Etherscan

Die besagte Adresse hatte bereits vorher in $WSM investiert, ebenfalls dokumentiert durch Etherscan.

Quelle / Etherscan

Staking-System triumphal gestartet – weitere Innovationswellen in der Pipeline

Wie aus der Verteilung von 30 % des gesamten Tokenangebots für Community-Belohnungen ersichtlich wird, ist das Entwicklerteam fest entschlossen, eine Reihe von sinnvollen und wertfördernden Innovationen voranzutreiben. Ein erster Erfolg dieser Agenda ist das vor kurzem implementierte Staking-Programm.

Von insgesamt 2 Milliarden Token standen 50 % im Rahmen des Vorverkaufs zur Verfügung. Inzwischen wurden 386 Millionen $WSM-Token in das Staking-System eingebracht, welches eine jährliche Rendite von 52 % aufweist, wie das Staking-Dashboard belegt. Das bedeutet, dass 38 % der im Vorverkauf verfügbaren Token inzwischen in den zugehörigen Staking-Smart-Contract integriert wurden.

Für Inhaber des Tokens ist das Staking von grosser Bedeutung. Es bietet nicht nur eine Quelle für passives Einkommen, sondern legt auch eine robuste Preisschwelle fest. Dies wird besonders relevant sein, wenn die Token an den Handelsplattformen gelistet werden, um den Verkaufsdruck zu minimieren.

Analysten im Krypto-Fieber: Warum Sie die $WSM nicht verpassen sollten

In der Krypto-Community schlagen die Wellen hoch, wenn es um die bevorstehende Markteinführung von Wall Street Memes geht. Insbesondere die Krypto-YouTube-Szene ist in Aufruhr. Der renommierte Vorverkaufsanalyst Jacob Crypto Bury erwartet, dass Wall Street Memes direkt nach der Markteinführung durch die Decke gehen und einen zehnfachen Kursanstieg erleben könnte.

Austin Hilton, ein weiterer prominenter YouTuber mit mehr als 230.000 Abonnenten, listet $WSM als eine der Top-Altcoins zum aktuellen Kauf und betont die Dringlichkeit, sich die letzten Chancen im Vorverkauf zu sichern. Joe Parys, der auf YouTube 380.000 Abonnenten hat, prognostiziert, dass der Coin Wall Street Memes ein sogenannter „100x Krypto” werden könnte.

Michael Wrubel, ein Krypto-Experte mit 310.000 Abonnenten, erklärte in einem kürzlich veröffentlichten Video, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, da das FOMO (Fear of Missing Out) neue Höhen erreicht. Machen Sie Ihre Due Diligence, aber es gibt auch Analysten, welche glauben, dass es der nächste Pepe sein könnte.

Es verbleiben nur noch 24 Stunden, um im Vorverkauf von einer der am meisten erwarteten Coin des Jahres zu profitieren. Am 26. September wird er dann auch schon an den Kryptobörsen gelistet. Sie können $WSM mit verschiedenen Kryptowährungen wie ETH, BNB oder USDT (sowohl ERC-20 als auch BEP-20) erwerben. Um sofort mit dem Staking beginnen zu können, sollten Sie jedoch sicherstellen, dass Sie mit ETH kaufen.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.