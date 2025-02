Maryland, Iowa und Kentucky entwickeln Gesetzentwürfe für Bitcoin-Reserve

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten Tagen haben die US-Bundesstaaten Maryland, Iowa und Kentucky neue Gesetze vorgestellt, welche die Nutzung von Bitcoin als Reserve-Asset vorsehen. Diese Initiativen erweitern die Zahl der Bundesstaaten, die sich mit der Möglichkeit befassen, Bitcoin in ihre Finanzstrategien zu integrieren, auf insgesamt 17. Die neuen Gesetze zielen darauf ab, Bitcoin als eine Möglichkeit zur Diversifizierung der Staatsfinanzen zu nutzen und von den potenziellen Vorteilen der Kryptowährung zu profitieren.

Bereits zuvor hatten mehrere US-Bundesstaaten begonnen, Bitcoin als Teil ihrer Finanzstrategie zu betrachten. Maryland, Iowa und Kentucky treten nun in die Reihen dieser Staaten ein und bringen Gesetzesentwürfe vor, die den Kauf und die Verwaltung von Bitcoin-Reserven ermöglichen. Das setzt sowohl andere US-Staaten unter Druck, ähnliche Schritte in die Wege zu leiten, als auch andere Länder.

Kentucky führt Bitcoin-Investitionen für überschüssige Staatsgelder ein

Kentucky hat mit dem „Kentucky House Bill 376“ einen Gesetzentwurf vorgelegt, der es dem Staat erlaubt, Bitcoin als Investition für überschüssige Staatsgelder zu verwenden. Abgeordneter TJ Roberts, der den Entwurf eingebracht hat, erklärte, dass Bitcoin als eine der Anlageklassen für den Kentucky State Investment Fund dienen könnte. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass eine Kryptowährung nur dann als Reservevermögen verwendet werden darf, wenn dessen Marktkapitalisierung mindestens 750 Milliarden US-Dollar erreicht, basierend auf dem Durchschnitt des letzten Kalenderjahres. Diese Voraussetzung stellt sicher, dass Bitcoin als einzige Kryptowährung in Frage kommt, da andere Kryptowährungen wie Ethereum diese Schwelle derzeit nicht erfüllen.

Das Gesetz erlaubt es dem Staat auch, in andere Vermögenswerte wie US-Staatsanleihen und Edelmetalle zu investieren, was eine breitere Diversifikation der Finanzreserven ermöglicht. Die Vorschläge zur Integration von Bitcoin in die Staatsfinanzen bieten Kentucky eine zusätzliche Möglichkeit, von der potenziellen Wertsteigerung von Bitcoin zu profitieren und die finanzielle Stabilität des Staates zu stärken.

Maryland und Iowa schliessen sich der Initiative an

Auch Maryland und Iowa haben ähnliche Gesetzentwürfe eingebracht, die es ihren jeweiligen Staatskämmerern ermöglichen sollen, Bitcoin als Reservevermögen zu nutzen. In Maryland wurde der „House Bill 1389“ vorgestellt, der die Schaffung eines „Maryland Bitcoin Reserve Fund“ vorsieht. Der Gesetzentwurf würde es dem Staat ermöglichen, Bitcoin mit Geldern aus Glücksspielstrafen zu kaufen. Diese Massnahme könnte eine der ersten offiziellen Initiativen sein, Bitcoin direkt in die Finanzen des Staates zu integrieren.

Iowa folgt ebenfalls diesem Trend und hat mit dem „House File 246“ einen Gesetzentwurf eingebracht, der es dem Staatskämmerer erlaubt, in Bitcoin zu investieren. Wie bei den anderen Vorschlägen ist auch hier eine Marktkapitalisierungsanforderung von 750 Milliarden US-Dollar festgelegt, sodass nur Bitcoin für diese Investitionen in Frage kommt. Der Gesetzentwurf in Iowa erlaubt auch Investitionen in Stablecoins, sodass man sich von Banken unabhängiger macht.

Bitcoin hat sich in den letzten Jahren als eine der renditestärksten Anlageklassen etabliert. Seit Launch erzielte Bitcoin eine Rendite von durchschnittlich 100 % im Jahr. Diese hohe Rendite macht Bitcoin für Staaten und institutionelle Investoren attraktiv, die nach Möglichkeiten suchen und vor der hohen Inflation flüchten müssen.

