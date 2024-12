Marktüberblick: Bitcoin und andere Kryptowährungen am Samstagmittag

Anzeige

Bitcoin erhöhte sich um 12:25 um 0,24 Prozent auf 101'588,09 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 101'343,83 US-Dollar gelegen hatte.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von -0,25 Prozent auf 539,51 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 540,84 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Ethereum-Kurs um -0,13 Prozent auf 3'903,46 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 3'908,37 US-Dollar.

Zudem gibt Litecoin nach. Um -1,13 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 12:26 auf 122,35 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 123,76 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Ripple bei 2,434 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,420 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Verluste in Höhe von -1,38 Prozent auf 1,102 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 1,117 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 2,15 Prozent auf 211,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 207,04 US-Dollar.

Daneben fällt IOTA um -4,07 Prozent auf 0,4038 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,4210 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0163 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Stellar-Kurs Verluste in Höhe von -1,13 Prozent auf 0,4316 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,4366 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0321 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen wird Dash bei 47,60 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -2,20 Prozent im Vergleich zum Vortag (48,67 US-Dollar).

Derweil notiert der NEO-Kurs bei 18,29 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (18,75 US-Dollar) ist das ein Verlust von -2,42 Prozent.

Redaktion finanzen.ch