|Anlage: Erfolg oder Verlust?
|
21.09.2026 11:03:08
Litecoin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 10 Jahren eingefahren hätte
Bei einem frühen Investment in Litecoin hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Litecoin war am 20.09.2016 3.830 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 26.11 LTC. Die gehaltenen Litecoin wären am 20.09.2026 bei einem LTC-USD-Kurs von 58.74 USD 1’533.61 USD wert gewesen. Damit beträgt die Performance des Investments +1’433.61 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 40.88 USD und wurde am 25.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 126.03 USD und wurde am 09.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|69’131.14727
|3.53%
|Handeln
|Vision
|0.03577
|1.05%
|Handeln
|Ethereum
|2’221.83692
|2.11%
|Handeln
|Ripple
|1.21352
|4.60%
|Handeln
|Solana
|94.86315
|3.72%
|Handeln
|Cardano
|0.19514
|4.05%
|Handeln
|Polkadot
|0.97299
|4.21%
|Handeln
|Chainlink
|10.56533
|2.62%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|3.95%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|6.05%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren