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Anlage: Erfolg oder Verlust? 21.09.2026 11:03:08

Litecoin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 10 Jahren eingefahren hätte

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Bei einem frühen Investment in Litecoin hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

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Litecoin war am 20.09.2016 3.830 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 26.11 LTC. Die gehaltenen Litecoin wären am 20.09.2026 bei einem LTC-USD-Kurs von 58.74 USD 1’533.61 USD wert gewesen. Damit beträgt die Performance des Investments +1’433.61 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 40.88 USD und wurde am 25.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 126.03 USD und wurde am 09.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com
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