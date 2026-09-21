Litecoin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 10 Jahren eingefahren hätte

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Litecoin war am 20.09.2016 3.830 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 26.11 LTC. Die gehaltenen Litecoin wären am 20.09.2026 bei einem LTC-USD-Kurs von 58.74 USD 1’533.61 USD wert gewesen. Damit beträgt die Performance des Investments +1’433.61 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 40.88 USD und wurde am 25.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 126.03 USD und wurde am 09.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net