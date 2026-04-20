Litecoin: Wie viel eine Investition von vor 3 Jahren gekostet hätte

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Litecoin war am 19.04.2023 90.33 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 110.71 LTC-Coins. Da sich der Kurs von LTC-USD gestern auf 54.07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’986.30 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -40.14 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 50.75 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Litecoin am 13.08.2025 bei 130.96 USD.

Redaktion finanzen.net