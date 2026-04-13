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Investment im Check 13.04.2026 11:03:08

Litecoin: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

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Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in Litecoin gebracht.

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Litecoin war am 12.04.2025 78.61 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in LTC investiert hat, hat nun 12.72 Litecoin im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 680.39 USD, da Litecoin am 12.04.2026 53.49 USD wert war. Das entspricht einem Schwund von 31.96 Prozent.

Am 05.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 50.75 USD. Bei 130.96 USD erreichte die Kryptowährung am 13.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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