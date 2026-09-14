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Entwicklung der Anlage 14.09.2026 11:03:08

Litecoin: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet

Litecoin: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Litecoin Investoren gebracht.

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Vor 5 Jahren notierte Litecoin bei 179.64 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in LTC investierten, hätten nun 55.67 Litecoin im Besitz. Die gehaltenen Litecoin wären gestern 2’993.78 USD wert gewesen, da sich der LTC-USD-Kurs auf 53.78 USD belief. Die Abnahme von 10’000 USD zu 2’993.78 USD entspricht einer negativen Performance von 70.06 Prozent.

Am 25.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 40.88 USD. Bei 126.03 USD erreichte der Coin am 09.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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