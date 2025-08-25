Litecoin: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anzeige

Litecoin war am 24.08.2015 2.981 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in LTC investiert hätte, hätte er nun 3’354.34 Litecoin. Die gehaltenen Coins wären gestern 396’941.67 USD wert gewesen, da sich der LTC-USD-Kurs auf 118.34 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3’869.42 Prozent gesteigert.

Am 27.08.2024 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 60.48 USD. Am 17.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 137.03 USD.

