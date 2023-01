Lido DAO Kurs Prognose: LDO explodiert – das ist der Grund!

Anzeige



Man kann ruhig anerkennen, dass der Start in das neue Krypto-Jahr geglückt ist. Zwar gab es keine massive Neujahrsrallye, der digitale Währungsmarkt startete verhalten in das neue Jahr. Dennoch notiert die globale Krypto-Marktkapitalisierung heute über 1 % im Plus. Damit stabilisiert sich die Market Cap wieder oberhalb der 800 Milliarden $. Die meisten Kryptowährungen notieren leicht im Plus, besonders bullisch fällt die Kursentwicklung jedoch bei Lido DAO aus. Der native LDO Token ist beim Schreiben dieses Artikels der beste Coin aus der Top 100 und konnte in 24 Stunden um rund 13 % zulegen.

Während die Bullen zu Lido DAO zurückkehren, gilt das bullische Momentum für Dash 2 Trade gleichermassen. Denn der Presale von D2T konnte heute den Meilenstein von 12 Millionen $ erreichen – mittlerweile sind sogar schon über 300.000 $ mehr investiert, sodass nur noch rund 7 % der für den Presale reservierten Token verfügbar sind.

LDO der beste Coin des Jahres 2023: Jetzt Lido DAO kaufen?

Bis dato ist Lido DAO die beste Kryptowährung des Jahres 2023, wenn man sich die Top 100 anschaut – doch zugegebenermassen ist dies nach zwei Tagen wenig aussagekräftig. Die jüngste Kursentwicklung verläuft positiv. Der LDO Token stieg in den vergangenen 24 Stunden um rund 13 %, auf Wochensicht beträgt die Performance über 28 %. Wenn man sich jedoch nur die Entwicklung in 2023 anschaut, ist der LDO Coin um über 30 % gestiegen – eine beachtliche Leistung in zwei Handelstagen.

Zuletzt konnte Lido DAO den übergeordneten Abwärtstrend seit August 2022 brechen. Zugleich überwand der LDO Kurs den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage, der GD100 bewegt sich bei 1,27 $. Sollte auch dieser Widerstand in den nächsten Stunden oder Tagen fallen, könnte sich die Erholung fortsetzen.

Lido DAO Protocol überholt MakerDAO beim Total Value Locked

Die aktuelle Kursentwicklung bei Lido DAO ist wohl einer fundamentalen Entwicklung geschuldet. Denn beim Total Value Locked überholte das Lido Protocol zuletzt die Maker DAO. Die verschiedenen Staking-Dienstleistungen katapultierten das Total Value Locked auf rund 6 Milliarden $.

#LidoDAO's governance token, $LDO, has seen a 24% price increase since the start of the year and hit a peak of 34% growth in just two days.



This surge is due to @LidoFinance overtaking @MakerDAO in total value locked #TVL.

Weiteres Kurspotenzial scheint dem LDO Coin immanent. Das Shanghai-Upgrade könnte die Funktionsfähigkeit des Ethereum-Stakings bald unter Beweis stellen. Der Total Value Locked in ETH 2.0 erreichte kürzlich nach On-Chain-Daten ein neues ATH. Als eines der führenden Staking-Protokolle könnte mit einer steigenden Beliebtheit des Ethereum-Stakings auch Lido DAO weiteren Zuwachs an Value generieren.

#Ethereum $ETH Total Value in the ETH 2.0 Deposit Contract just reached an ATH of 15,866,327 ETH



View metric:https://t.co/SzbMPqvhlb pic.twitter.com/C0bOAiJKZz — glassnode alerts (@glassnodealerts) January 2, 2023

Hohes Engagement in sozialen Netzwerken: Lido DAO in aller Munde

Mit der bullischen Kursentwicklung korrespondierend entwickelt sich auch die Community rund um Lido DAO positiv. Das Sentiment in den sozialen Netzwerken macht Hoffnung auf eine Fortsetzung der Rallye. Nach Daten des Analysediensts LunarCrush explodierten die Erwähnungen in den sozialen Netzwerken massiv, das positive Sentiment für LDO erreichte kürzlich ein Rekordhoch.

INSIGHT:



Lido DAO $LDO explodes into the new year with an ATH in social mentions & positive market activity



Insights: https://t.co/ghRrdiID7t pic.twitter.com/jXLk9YVS1i — LunarCrush (@LunarCrush) January 2, 2023

10x Performance im Januar 2023: D2T steht vor dem Sold-out, ICO am 11. Januar 2023

Bereits im Januar 2023 könnte auch ein anderer Coin weitere Kursgewinne erzielen. Denn Dash 2 Trade steht im Vorverkauf vor dem Sold-out. Mittlerweile sind weniger als 8 % der Token verfügbar, der Presale dauert nur noch rund drei Tage. Interessierte Investoren, die der fortschrittlichen Plattform für Handelssignale und Krypto-Analysen Zukunftspotenzial zutrauen, sollten sich beeilen. Denn die Dynamik könnte zum Ende des Vorverkaufs zunehmen, ein FOMO-Effekt ist wahrscheinlich.

Doch nach dem Sold-out stehen bereits die nächsten Entwicklungsschritte an. Denn am 05. Januar wird die Beta-Version des Presale-Dashboards veröffentlicht, bevor am 11. Januar der öffentliche Handel startet. Vier Exchanges haben hier bereits ihre initialen Notierungen des D2T Coins bestätigt. Dash 2 Trade schickt sich an, zum Bloomberg-Terminal des digitalen Währungsmarkts zu werden.

