Letzte Chance: Diese drei Kryptowährungen könnten in der nächsten Altcoin-Saison um 20x explodieren, wenn man jetzt günstig einsteigt

Befinden wir uns noch im Krypto-Winter, hat der Bullenmarkt schon begonnen oder winkt uns nun eine neue Altcoin-Season? Fragen über Fragen, die sich abschliessend erst aus der Retroperspektive beantworten lassen. Dennoch stehen die Chancen nicht schlecht, dass sich eine Altcoin-Season nähert.

Eine Altcoin-Saison bezieht sich den Zeitraum, in dem die Kurse von anderen Kryptowährungen im Vergleich zum Marktführer Bitcoin stark steigen. Damit ist meist eine allgemeine Verschiebung des Interesses der Anleger von Bitcoin zu anderen Kryptowährungen gemeint, die sich zyklisch entwickelt. Während einer Altcoin-Saison lassen sich dann überproportionale Gewinne mit dem Kauf und Verkauf von Altcoins erzielen, obwohl dies naturgemäss auch mit höheren Risiken verbunden ist.

Eine Altcoin-Saison lässt sich durch vielfältige Indikatoren identifizieren. Die Marktdominanz von Bitcoin geht während einer Altcoin-Saison zurück, da Anleger ihr Kapital in Altcoins umschichten. Den Anfang macht übrigens die gegenteilige Entwicklung. Denn zunächst geriert BTC mehr Aufmerksamkeit und lockt frisches Kapital an – erst dann sehen Investoren zunehmend die Renditechancen am digitalen Währungsmarkt und widmen sich sukzessive risikoaffinen Projekten.

Die folgenden drei Kryptowährungen befinden sich aktuell im Vorverkauf und könnten mit einem günstigen Einstieg ein hohes Upside in der Altcoin-Saison bieten.

Love Hate Inu (LHINU)

Die Blockchain-Technologie bietet für Online-Umfragen zahlreiche Vorteile. Die Teilnehmer der Umfragen können anonym bleiben und dennoch nachvollziehbare Daten liefern. Durch die Verwendung von Smart Contracts können vertrauenswürdige Abstimmungen automatisiert werden. Unternehmen und Organisationen stellen damit sicher, dass die Online-Umfragen effektiv, sicher und schnell durchgeführt werden, um wichtige Erkenntnisse für ihr Geschäft zu gewinnen. Denn Informationen sind die Basis für fundierte Entscheidungen.

Love Hate Inu hat grosses Potenzial in der Branche der Online-Umfragen, da man auf ein innovatives und zugleich fesselndes Konzept setzt. Bei Love Hate Inu gibt es eine sichere, transparente und dezentrale Plattform für Umfragen und Abstimmungen. Die Token-basierte Belohnung für Teilnehmer kann das Engagement erhöhen, sodass bessere Ergebnisse erzielt werden.

Der Meme-Coin mit Utility befindet sich nun in der dritten Phase des Presales, nachdem man über 1,8 Millionen $ einsammeln konnte. Das Momentum bleibt stark. Insbesondere in den letzten 24 Stunden gab es reichlich FOMO, die sich mit dem nächsten Preisanstieg erklären lässt. Denn sukzessive wird sich der LHINU Token von aktuell 0,000095 $ auf 0,000145 $ verteuern. Buchgewinne von mehr als 50 % sind noch möglich, wenn man jetzt ein Engagement in Love Hate Inu ausbaut und sich für die nächste Alt-Season positioniert.

Fight Out (FGHT)

Bei Fight Out entsteht ein innovatives Ökosystem, das eine einzigartige Kombination aus Kampfsport, Online-Gaming, Web3, Metaverse und Wetten auf Sportereignisse bietet. Das Unternehmen nutzt die wachsende Beliebtheit von Online-Gaming, Kampfsportarten und der Wettbranche, um ein neues Ökosystem zu schaffen, das die Grenzen zwischen diesen Bereichen aufbricht. Einzigartigkeit ist das, was den Vorverkauf des Pioniers so attraktiv macht. Denn Fight Out bietet seinen Nutzern ein Avatar-basiertes Spiel, das Belohnungen innerhalb und ausserhalb der Applikation anbietet. Die Verbindung der realen Welt mit dem virtuellen Metaverse gelingt nahtlos.

Der Erwerb von FGHT-Token im Vorverkauf bietet den Nutzern nun die kostenlose Mitgliedschaft im Metaverse-Ökosystem von Fight Out. Darüber hinaus können die Token-Inhaber am Staking teilnehmen und noch vom gesamten Wachstum des M2E-Projekts profitieren. In Zukunft möchte man ein wachsendes Publikum von Gamern, Sportfans und Krypto-Investoren ansprechen – die eigentlich unterschiedlichen Gruppen sollen mit Fight Out im Zentrum interagieren und Mehrwert schaffen.

In rund fünf Tagen endet der Krypto-Vorverkauf und ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zum innovativen Fantasy-Gaming-Ökosystem, das Kampfsport mit Videospielen verbindet, ist erreicht. Bis dahin kostet der FGHT Token noch 0,0333 $. Fast sechs Millionen $ konnte man bereits einsammeln. Da der ICO bereits am 05. April bei sage und schreibe sieben Krypto-Börsen stattfindet, müssen Früh-Investoren nicht lange auf eine potenziell überdurchschnittliche Wertentwicklung warten.

C+Charge (CCHG)

E-Mobilität ist ein Megatrend, der von der zunehmenden Sensibilisierung für den Klimawandel, strengeren Emissionsstandards und einem breiteren Bewusstsein für Nachhaltigkeit angetrieben wird. Dazu kommen EU-weit formulierte Ziele, den herkömmlichen Verbrenner im nächsten Jahrzehnt vollständig abzuschaffen. Dennoch gibt es auf dem zweifelsfrei vielversprechenden Weg noch einige Herausforderungen bei der Adoption von E-Mobilität, einschliesslich des Mangels an Lademöglichkeiten.

An exakt dieser Stelle kommt C+Charge ins Spiel. Denn C+Charge ist eine Plattform, die die Emissionsgutschriften-Industrie demokratisieren möchte, indem Fahrern von Elektrofahrzeugen endlich auch Gutschriften erhalten. Via Web3-App kann man in Zukunft Emissionsgutschriften erwerben und handeln. Ausserdem bietet C+Charge einen Merchandise-Shop, Ladestationen-Finder, Remote-Steuerung und vieles mehr. Einen ersten Eindruck von der hochwertigen Konzeption gewinnt man aktuell in der Web3-Beta-Version.

Mit mehr Transparenz für das Ladenetz und die Integration von Emissionsgutschriften in die Plattform hat C+Charge das Potenzial, die Einführung von Elektrofahrzeugen nachhaltig zu beschleunigen. Dies dürfte den Übergang zu einer nachhaltigeren Mobilität deutlich erleichtern. Ergo bietet C+Charge enorme Chancen für Investoren, die in den wachsenden E-Mobilitätsmarkt investieren möchten. Doch nur knapp vier Tage läuft der Presale, der ICO wird dann am 31. März bei BitMart stattfinden.

