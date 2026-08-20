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Devisen im Blick 20.08.2026 08:08:00

Leichte Beruhigung nach Dollar-Schwäche am Vortag: So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar

Leichte Beruhigung nach Dollar-Schwäche am Vortag: So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar

Das Geschehen an den Devisenmärkten hat sich in der Nacht auf Donnerstag wieder etwas beruhigt.

Dies, nachdem der Dollar am späten Mittwochnachmittag wegen der Ankündigung von US-Anleihenkäufen stark unter Druck geraten war.

Das Dollar/Franken-Paar notiert am frühen Donnerstag mit 0,8003 wieder knapp über der Marke von 80 Rappen. Am Mittwochabend war das Paar von über 0,81 bis auf 0,7969 im Tief gefallen. Das Euro/Dollar-Paar geht derweil am Morgen bei 1,1672 um. Hier gab es zwischendurch einen Anstieg bis auf 1,16855 von unter 1,16 noch am Mittwochmorgen.

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Der Franken legte am Mittwochabend aufgrund der grossen Bewegungen am Devisenmarkt auch zum Euro deutlich zu. Am Morgen gab es auch hier wieder eine leichte Erholung. Das Euro/Franken-Paar kostet aktuell 0,9341, nachdem es in der Nacht bis auf 0,9307 gefallen war. Hier waren am Mittwochmorgen noch Kurse um 0,94 bezahlt worden.

Auslöser der Dollar-Schwäche war eine Ankündigung des US-Finanzministeriums, welches die Rückkäufe langlaufender Anleihen deutlich erhöhen will. Die Zinsen für US-Staatsanleihen kamen danach deutlich zurück. Dadurch wurden US-Anleihen für Anleger weniger attraktiv und die Geldströme flossen vermehrt in andere Länder oder Anlageklassen, was den Dollar schwächte. Kurz nach der Ankündigung waren auch der Goldpreis und der Bitcoin-Kurs deutlich angestiegen.

awp-robot/uh/to

Zürich (awp)

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