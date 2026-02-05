Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’387 -0.9%  SPI 18’490 -0.7%  Dow 49’287 -0.4%  DAX 24’324 -1.1%  Euro 0.9158 -0.2%  EStoxx50 5’900 -1.2%  Gold 4’820 -2.9%  Bitcoin 54’160 -4.8%  Dollar 0.7753 -0.3%  Öl 67.7 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche1203204Rheinmetall345850Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Alphabet-Aktie sinkt: Google-Mutter mit mehr Umsatz und Gewinn - weitere KI-Investitionen geplant
Apple-Aktie schwächelt: Keine strengeren Massnahmen für Maps- und Ads durch EU
Fluence Energy-Aktie deutlich tiefer: Siemens-Tochter schreibt trotz Umsatzsprung weiter rote Zahlen
Warner-Aktie stabil: Trump will sich aus Prüfung des Deals heraushalten
So stuften die Analysten die Nestlé-Aktie im vergangenen Monat ein
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner USD/EUR
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

USD/EUR

05.02.2026 15:30:36

Lagarde: Kursgewinne beim Euro könnten Inflation bremsen

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

FRANKFURT (awp international) - Die jüngsten Kursgewinne des Euro im Handel mit dem US-Dollar könnten nach Einschätzung der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, Einfluss auf die Preisentwicklung haben. Ein stärkerer Euro könnte die Inflation stärker nach unten drücken als bisher erwartet, sagte Lagarde am Donnerstag im Anschluss an die Zinsentscheidung.

Die Notenbankpräsidentin erklärte, dass der Kursanstieg des Euro bereits im März 2025 begonnen habe. Die bisherige Entwicklung sei im Basisszenario der Notenbank enthalten. Der Euro bewege sich immer noch im Rahmen des langfristigen Durchschnitts.

"Die Inflationsaussichten bleiben aufgrund des volatilen globalen politischen Umfelds unsicherer als üblich", sagte Lagarde. Zuletzt hatte die Gemeinschaftswährung von einer Dollar-Schwäche profitiert. Zeitweise war der Euro in der vergangenen Woche bis über 1,20 US-Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit 2021.

Die Inflation in der Eurozone war zuletzt gesunken. Im Januar ging die Teuerung auf 1,7 Prozent zurück, von zuvor 2,0 Prozent. Die Inflation liegt damit unter dem Ziel der EZB von mittelfristig zwei Prozent. Die EZB hat bei ihrer Zinsentscheidung die Leitzinsen erneut unverändert belassen./jkr/jsl/jha/

Partner-Image

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

EUR/USD 1.1809 0.0003
0.02

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie rot nach Pre-Close-Call - Finanzprofis alarmiert - auch Aktien von CSG, HENSOLDT, RENK & Co. verlieren
UBS-Aktie fällt dennoch: Milliardengewinn verzeichnet - Schätzungen deutlich übertroffen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Alphabet-Aktie sinkt: Google-Mutter mit mehr Umsatz und Gewinn - weitere KI-Investitionen geplant
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Vormittag gestärkt
Infineon-Aktie gibt nach: Infineon erwartet auch 2027 starkes KI-Wachstum und investiert mehr
Kursrutsch im Kryptosektor: Bitcoin, Ethereum & Co. zwischen staatlichen Signalen und geldpolitischen Erwartungen
Bayer-Aktie auf Wachstumskurs? Analysten heben den Daumen
Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett spricht Warnung aus - KI so riskant wie Atomwaffen
HENSOLDT-Aktie dennoch im Minus: KNDS-Aufträge erhalten - Rheinmetall; RENK & Co. im Blick

finanzen.net News

Datum Titel
15:37 Iran stellt neue ballistische Rakete vor
15:33 Lagarde: Kursgewinne beim Euro könnten Inflation bremsen
15:32 Studierendenwerk drängt auf Bafög-Erhöhung
15:32 Novo Nordisk-Aktie -6%: Hims & Hers Health bringt wohl günstige Wegovy-Kopie - Auch Eli Lilly-Aktie unter Druck
15:19 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 05.02.2026 - 15.15 Uhr
15:10 Wadephul: Risiko bei kritischen Mineralien dritteln
15:09 Verkehrsminister wollen zu Schutz für Bahnpersonal beraten
15:06 GNW-News: Bodor Laser führt das Konzept des "Extreme Speed" in der Rohrbearbeitung ein und bringt die Hochgeschwindigkeits-Rohrlaserschneidemaschine der SK-S...
15:06 ROUNDUP: USA und Russland wollen Militärdialog wieder aufnehmen
15:06 ROUNDUP 2: Spannungsabfall löst größeren Stromausfall in Stuttgart aus