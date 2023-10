Kryptozahlungen an Automaten: Selecta will Zahlungsinfrastruktur ausbauen

Denn das Unternehmen macht seine Automaten kryptofähig und will künftig damit eine weitere Bezahloption anbieten.

Um mit Bitcoin & Co bezahlen zu können, wurden nun erste smarte Automaten mit der Zahlungsinfrastruktur von Solana Pay ausgerüstet, teilte Selecta am Dienstag mit. Auf der Solana Breakpoint Konferenz, die für Blockchain- und Technik-Enthusiasten noch bis zum 3. November in Amsterdam stattfindet, kann man die ersten Automaten bereits ausprobieren.

Wann dann der erste kryptofähige Automat tatsächlich aufgestellt wird, konnte Selecta auf Anfrage von AWP nicht genau sagen. Es hänge auch davon ab, wie die neue Bezahlmethode bei den potenziellen Käufern ankomme und angenommen werde, sagte eine Sprecherin.

"Unser Ziel ist das nächste Level für die Konsumenten-Erfahrung beim Einkaufen zu erreichen", erklärt Roland Ludwig, operativer und technischer Leiter von Selecta. Die Einführung von Kryptowährungen als Bezahlmöglichkeit eröffne eine neue Dimension für das Einkaufen. Die Käufer könnten für den Bezahlprozess ein NFC-fähiges Gerät wie ein Smartphone oder eine Smartwatch benutzen, während der Konferenz würden auch Solana Pay-Armbänder ausgegeben.

