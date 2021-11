Kryptowährungen richtig einsetzen

Wie sich Kryptowährungen auf die Portfolio-Performance auswirken, hat der Frankfurter Krypto-Asset-Manager Iconic Funds zusammen mit Cryptology Asset Group in einer Studie untersucht. Diese zeigt, dass die Beimischung von Kryptowährungen, basierend auf einem Top-10-Index, gewichtet nach Marktkapitalisierung, in verschiedenen Portfoliostrukturen deren Sharpe Ratio erhöht: In allen betrachteten Fällen wurde ein kontinuierlicher Anstieg beobachtet.

Relativ gesehen stieg die Sharpe Ratio für alle Portfolios beim Übergang von einer Krypto-Allokation von 1 Prozent zu einer Krypto-Allokation von 3 Prozent am stärksten. Dies zeigt, dass bereits eine kleine Allokation in Kryptowährungen die risikoadjustierte Performance eines Portfolios erheblich verbessern kann.

Am Beispiel eines traditionellen 80/20-Aktien-Anleihen-Portfolios etwa war zu erkennen, dass die Sharpe Ratio von 0,63 auf 0,69 gestiegen ist - mit lediglich 1 Prozent Krypto-Engagement. Mit 3 Prozent lag sie bereits bei 0,90 und mit fünf Prozent ist sie auf 0,96 gestiegen.

Grafik: Kumulative Renditen eines 80/20-Aktien-Anleihen-Portfolios mit beigemischten Kryptowährungen

Auch die Erträge steigen: So liegen die kumulierten Renditen der Portfolios mit Kryptowährungen deutlich über dem Referenzindex, in einigen Fällen um mehr als 100 Prozent.

Direkt oder indirekt?

Grundsätzlich haben Investoren zwei Wege, Exposure zu Kryptowährungen aufzubauen - direkt oder indirekt. Direkt kauft man die Coins über Kryptobörsen wie Kraken, Coinbase oder Bitfinex. Allerdings ist es für Anleger nicht ganz einfach, direkt in Kryptowährungen zu investieren, da zuverlässige Verwahrungsmöglichkeiten für professionelle Vermögensverwalter und Privatpersonen fehlen bzw. diese mit hohen technischen Hürden verbunden sind.

Indirekt kann man über Exchange Traded Products (ETPs) Exposure in Kryptowährungen aufbauen. ETPs kann man so einfach handeln wie einen ETF oder Aktien. Viele dieser ETPs sind an der Deutschen Börse Xetra gelistet und über die meisten Broker und Depotbanken handelbar. Seit 2020 ist die Verwendung von physisch besicherten Bitcoin-ETPs ein einfaches und beliebtes Mittel für indirekte Investitionen in Kryptowährungen wie Bitcoin geworden. So läuft zum Beispiel die Steuerabführung auf Bankseite beim ETP ganz automatisch, ähnlich wie bei einem ETF, auch die Verwahrung der Coins muss nicht selbst übernommen werden.

Auch die Berücksichtigung von Bitcoin-ETPs bei der Allokation hat - ebenso wie bei der Allokation von einem Korb von Kryptowährungen - positive Auswirkungen auf das Gesamtportfolio. Eine Beimischung von 2,5 Prozent Bitcoin in ein zu aus 60 Prozent aus Aktien (S&P 500) und 40 Prozent aus US-Bonds (Bloomberg US Aggregate Bond Index) bestehendem Portfolio erhöhte die annualisierte Rendite von 10,9 Prozent auf 14,9 Prozent und verbesserte die Sharpe Ratio von 0,99 auf 1,39. Gleichzeitig bleibt der maximale Drawdown eines solchen Portfolios konstant bei 21,5 Prozent.

Grafik: Indizierte Performance eines 60/40-Portfolios sowie eines Portfolios mit 2,5% Bitcoin-Gewichtung seit Juni 2020 (Erstzulassung eines Bitcoin-ETPs an der Deutschen Börse - Xetra)

Die zentrale Frage bei der Beurteilung der Qualität eines institutionellen Produkts lautet: Wie ist das Investment des Anlegers gegen Risiken geschützt? Für die Verwahrung und den Schutz vor Verlust der Coins vertraut Iconic auf Coinbase Custody.

Die typische Konstruktion eines besicherten ETPs setzt überdies auf die Integration eines Treuhänders. Dieser überwacht und autorisiert sämtliche Transaktionen aus der Wallet, die der physischen Besicherung des ETPs zugrunde liegt. Kryptowährungen können die Wallet des ETP also nicht ohne ein mehrstufiges Genehmigungsverfahren verlassen, welches Autorisierungen von internen und externen Parteien erfordert.

Die Besonderheit einiger ETPs ist der Auslieferungsanspruch für Privatanleger. Diese Option ist vielen Anlegern aus dem Bereich Gold ETPs mit physischer Auslieferung bekannt.

Einfach und transparent in Bitcoin investieren

Der Iconic Funds Physical Bitcoin ETP (Ticker: XBTI) ist ein börsengehandeltes Produkt (ETP), das den Kurs von Bitcoin (BTC) abbildet. Das ETP ist zu 100 % durch BTC physisch unterlegt und in hochregulierten und vertrauenswürdigen Krypto-Depots mit einer zusätzlichen 3rd Party Versicherung gelagert.

Produktname: Iconic Funds Physical Bitcoin ETP

Ticker Xetra / Bloomberg: XBTI / XBTI GY

ISIN / WKN: DE000A3GK2N1 / A3GK2N

Gesamtkostenquote: 0,95%

Produktwährung: USD

Produktstruktur: Physisch replizierend

Physische Coin-Lieferung: Ja, für Privatanleger

Wertpapierleihe: Keine

CO 2 -Offsetting: Durch zertifizierte Klimaprojekte

Emittent: Iconic Funds BTC ETN GmbH

Administrator: State Street Bank International GmbH

Treuhänder: Bankhaus von der Heydt GmbH & Co. KG

Verwahrstellen: Fidelity Digital Assets Ltd, Coinbase Custody International Ltd

Market Maker: Flow Traders B.V.

Authorized Participants: Flow Traders B.V., Jane Street Financial Ltd., DRW Europa B.V., Enigma Securities Ltd.

Börsen-Listings: SIX Swiss Exchange - 28. Mai 2021 in USD; SIX Swiss Exchange - 28. Mai 2021 in CHF; Deutsche Börse Xetra - 12. Mai 2021 in EUR; Euronext Paris - 1. Juli 2021 in EUR; Euronext Amsterdam - 1. Juli 2021 in EUR

Über Iconic Research Reports:

Kryptowährungen sind eine der am schnellsten wachsenden und volatilsten Anlageklassen der Welt. Um diese neuen, aufstrebenden Vermögenswerte besser zu verstehen, arbeitet Iconic Funds aktiv an der Entwicklung von Forschungsberichten. Durch die Zusammenarbeit mit den sachkundigsten Personen und Top-Unternehmen in diesem Bereich liefert Iconic Funds hochwertige Einblicke in die Welt der digitalen Vermögenswerte.

Hier finden Sie unsere bisher erschienenen Research-Berichte:

Über Iconic Funds:

Die Iconic Funds GmbH ist der Asset Management-Arm von Iconic Holding GmbH, die über ihre Tochtergesellschaften Krypto-Asset-ETPs und diversifizierte Indexfonds verwaltet. Insgesamt werden die Iconic Funds GmbH und ihre Tochtergesellschaften unter dem Namen "Iconic Funds" geführt. Eine dieser Tochtergesellschaften, die Iconic Funds BTC ETN GmbH, ist der Emittent eines physisch besicherten Bitcoin-ETPs, der am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt wird (ISIN: DE000A3GK2N1; Ticker: XBTI). Die Iconic Holding ist ein Portfoliounternehmen der FinLab AG (WKN 121806 / ISIN DE0001218063 / Ticker: A7A), der führenden deutschen VC-Gruppe High-Tech Gründerfonds ("HTGF") und der Cryptology Asset Group p.l.c. (ISIN: MT0001770107; Ticker: CAP, vormals 4UD), gegründet von Christian Angermayer und Mike Novogratz.

Wichtige Hinweise

Das hier beschriebene ETP wird von der Iconic Funds BTC ETN GmbH begeben. Der Prospekt für das physisch besicherte Bitcoin-ETP ist unter https://funds.iconicholding.com/xbti-iconic-funds-physical-bitcoin-etp/ verfügbar. Die Billigung dieses Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere auszulegen. Dieser Inhalt ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Bei der Erstellung dieses Dokuments wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt vorgegangen, Irrtümer und Auslassungen bleiben vorbehalten. Die getroffenen Aussagen beruhen auf Einschätzungen, Wirtschaftsdaten, eigenen Beurteilungen und zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments und können sich ändern. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, müssen sich über alle geltenden Gesetze und Vorschriften informieren und diese einhalten. ETPs sind mit zahlreichen Risiken verbunden, unter anderem mit allgemeinen Marktrisiken in Bezug auf die zugrunde liegenden ungünstigen Preisbewegungen sowie mit Währungs-, Liquiditäts-, operationellen, rechtlichen und regulatorischen Risiken.