Kryptowährungen im Blick: Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Am Vormittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um -0,08 Prozent. Damit ist Bitcoin um 09:40 19'520,71 US-Dollar wert, nach 19'536,56 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 1,31 Prozent stärker bei 118,22 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 116,69 US-Dollar.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1'330,37 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1'332,36 US-Dollar) ist das ein Verlust von -0,15 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Litecoin um 1,12 Prozent auf 53,41 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 52,82 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,5177 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 09:40 bei 0,5206 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,53 Prozent auf 0,4265 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,4242 US-Dollar wert.

Zudem legt Monero zu. Um 1,00 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 09:40 auf 147,81 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 146,35 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,2725 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0034 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1222 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,1227 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0412 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich Dash mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Dash-Kurs 0,59 Prozent stärker bei 42,52 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 42,27 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der NEO-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht NEO um 0,59 Prozent auf 8,538 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 8,488 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.ch