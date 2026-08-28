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Krypto-Marktbericht 28.08.2026 12:43:06

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Kryptokurse am Freitagmittag.

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Bitcoin gab um 12:31 um 1,22 Prozent auf 79.297,25 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 80.272,92 US-Dollar gelegen hatte.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,0 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 11,2 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:31 gibt Litecoin um 2,15 Prozent auf 48,84 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 49,91 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verringert sich der Ethereum-Kurs um 0,88 Prozent auf 2.489,10 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2.511,19 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von 2,58 Prozent auf 262,77 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 269,72 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergab. Um 12:31 steht ein Minus von 3,12 Prozent auf 1,409 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 1,454 US-Dollar.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 470,18 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (454,09 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 3,54 Prozent.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,2072 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2138 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Stellar bergab. Um 12:31 steht ein Minus von 2,80 Prozent auf 0,1823 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Stellar-Kurs noch bei 0,1876 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,3391 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben fällt Binancecoin um 0,97 Prozent auf 705,06 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 711,93 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0891 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:31 bei 0,0863 US-Dollar.

Nach 109,19 US-Dollar am Vortag ist der Solana-Kurs am Freitagmittag um 3,47 Prozent auf 105,39 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird Avalanche bei 7,364 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vortag (7,519 US-Dollar).

Währenddessen wird Chainlink bei 11,69 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,95 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Verluste in Höhe von 3,12 Prozent auf 0,7553 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,7796 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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