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18.09.2026 13:24:00
Kryptosteuer für Bitcoin und Co.: Lars Klingbeils halbherziger Griff in die Kryptobörse
Wer privat mit Bitcoin und Co. spekuliert und clever ist, zahlt keine Steuern. Finanzminister Klingbeil will das mit einer Reform ändern, lässt aber erhebliche Lücken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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