Kryptokurse am Vormittag

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 09:41 fällt Bitcoin -0,20 Prozent auf 48.176,33 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 48.273,24 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von -3,07 Prozent auf 267,71 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 276,20 US-Dollar wert.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach unten. Ethereum verliert -0,39 Prozent auf 2.497,40 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.507,08 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 71,53 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Montagvormittag um -0,59 Prozent auf 71,11 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergab. Um 09:41 steht ein Minus von -1,43 Prozent auf 0,5187 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 0,5262 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Montagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,5391 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,5413 US-Dollar.

Nach 120,50 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Montagvormittag um 1,61 Prozent auf 122,44 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,2517 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0033 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0033 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1111 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,1104 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0352 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 09:41 auf 0,0351 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Dash-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Dash um 0,50 Prozent auf 27,65 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 27,52 US-Dollar gemeldet wurde.

Indessen verstärkt sich der NEO-Kurs um 0,63 Prozent auf 11,79 US-Dollar. Am Vortag notierte NEO bei 11,71 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch