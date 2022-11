Kryptokurse am Vormittag

Anzeige



Am Vormittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um -0,07 Prozent. Damit ist Bitcoin um 09:40 16.705,07 US-Dollar wert, nach 16.717,46 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 1,04 Prozent auf 105,91 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 104,82 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 1.219,03 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.219,00 US-Dollar).

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt -1,29 Prozent auf 63,01 US-Dollar, nach 63,84 US-Dollar am Vortag.

Zudem legt Ripple zu. Um 0,47 Prozent verstärkt sich der Ripple-Kurs um 09:40 auf 0,3866 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 0,3849 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,3276 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 134,34 US-Dollar am Vortag auf 133,84 US-Dollar nach unten (-0,37 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Sonntagvormittag lag der IOTA-Kurs bei 0,2244 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2225 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0022 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:40 bei 0,0023 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,0909 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0904 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0329 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 09:40 bei 0,0333 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,35 Prozent auf 35,69 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 35,57 US-Dollar wert.

Daneben steigt NEO um 0,94 Prozent auf 6,836 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 6,772 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch