Kryptokurse am Vormittag

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 09:40 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin -0,24 Prozent auf 22.315,00 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 22.368,56 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,49 Prozent auf 129,38 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 128,74 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der Ethereum-Kurs um -0,10 Prozent auf 1.710,47 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.712,16 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 1,62 Prozent auf 62,39 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 61,39 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,3562 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 0,3594 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,5015 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:40 bei 0,5016 US-Dollar.

Daneben wertet Monero um 09:40 ab. Es geht -1,72 Prozent auf 161,09 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 163,90 US-Dollar stand.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,2906 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,2918 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0036 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:40 bei 0,0036 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,1133 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1139 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0468 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 09:40 auf 0,0462 US-Dollar beziffert.

Inzwischen steigt der Dash-Kurs um 0,17 Prozent auf 47,21 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 47,13 US-Dollar wert.

Derweil notiert der NEO-Kurs bei 9,769 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (9,898 US-Dollar) ist das ein Verlust von -1,30 Prozent.

