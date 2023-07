Kryptokurse am Sonntagmittag

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:25 bei 29.284,96 US-Dollar und damit -0,26 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 29.362,68 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,43 Prozent auf 243,14 US-Dollar. Am Vortag standen noch 242,11 US-Dollar an der Tafel.

Anzeige

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

» Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von -0,33 Prozent auf 1.875,28 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.881,41 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der Litecoin-Kurs -0,15 Prozent schwächer bei 94,56 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 94,70 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 1,82 Prozent auf 0,7262 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 0,7132 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Cardano-Kurs um 0,89 Prozent auf 0,3155 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,3127 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Monero-Kurs um -0,56 Prozent auf 162,44 US-Dollar. Gestern war Monero noch 163,35 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1795 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:25 bei 0,1774 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0047 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:25 auf 0,0046 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1606 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1587 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0307 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:25 bei 0,0302 US-Dollar.

Daneben fällt Dash um -1,34 Prozent auf 32,15 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 32,58 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss NEO Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der NEO-Kurs um -0,29 Prozent auf 8,820 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,846 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.ch