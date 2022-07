Kryptokurse am Sonntagmittag

Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagmittag um 0,40 Prozent auf 21.282,39 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 21.197,76 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,40 Prozent auf 110,13 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 109,69 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1.342,65 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.353,19 US-Dollar) ist das ein Verlust von -0,78 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Litecoin um -0,10 Prozent auf 55,09 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 55,14 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Sonntagmittag lag der Ripple-Kurs bei 0,3495 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3509 US-Dollar.

Daneben fällt Cardano um -1,26 Prozent auf 0,4514 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,4572 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Monero-Kurs um -0,82 Prozent auf 138,18 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 139,32 US-Dollar.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,2768 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Sonntagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0036 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0037 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1095 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,1091 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0417 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:25 bei 0,0416 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Dash Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Dash-Kurs um 3,29 Prozent auf 46,34 US-Dollar. Am Vortag standen noch 44,86 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich NEO mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der NEO-Kurs 1,17 Prozent stärker bei 9,360 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 9,252 US-Dollar.

